Мужчинам приготовиться: какими бывают болезни предстательной железы

Мужчины часто начинают думать о состоянии простаты только когда с возрастом железа начинает вызывать проблемы.Предстательная железа (простата) существует только у мужчин и является органом, который играет важную роль в мужской фертильности. Размером с каштан в, простата расположена в брюшной полости мужчины непосредственно под мочевым пузырем и образует кольцо вокруг уретры сразу после ее выхода из мочевого пузыря. Сзади предстательная железа граничит с прямой кишкой, разделенной лишь тонким слоем соединительной ткани. У двадцатилетнего мужчины она весит около 20 граммов и имеет диаметр около четырех сантиметров. К пожилому возрасту железа может увеличиться до 40–100 граммов (и более).Основной функцией железы является выработка питательного секрета, от которого зависит фертильность мужчин (такой секрет содержит специфический белок и питательные вещества, он во многом определяет оплодотворяющую способность мужских сперматозоидов).Какими бывают болезни предстательной железы? О том, каким рискам подвергается мужская простата по мере возраста мужчины, MedikForum.ru поговорил с урологом Русланом ГасановымДоброкачественная гиперплазия предстательной железы. Она возникает у большинства мужчина по мере взросления. Увеличение объема происходит в основном за счет роста внутренней зоны простаты. Мужчина обычно замечает доброкачественную гиперплазию предстательной железы только тогда, когда уретра сужается из-за увеличения и становятся заметны частые позывы к мочеиспусканию или возникают проблемы с опорожнением мочевого пузыря.Простатит. Врач посоветовал мужчинам помнить, что предстательная железа может воспаляться независимо от возраста. Такое воспаление или простатит может быть как острым, так и хроническим. Острому свойственно ощущение жжения при мочеиспускании, хронический простатит может протекать без заметных симптомов (при этом он может спровоцировать повышение уровня ПСА у некоторых мужчин, что считается маркером рака простаты или ее воспалительных заболеваний).Абсцесс предстательной железы. Острое воспаление предстательной железы, уретры или окружающих тканей может привести к гнойному расплавлению ткани простаты.Рак (карцинома) предстательной железы. С возрастом для мужчин увеличивается риск развития злокачественного заболевания, причем рак предстательной железы часто остается незамеченным в течение длительного времени.Конкременты и камни простаты. Такие образования возникают из-за отложения белков в железистых пространствах простаты. Обычно они не вызывают боли, но могут провоцировать воспаление.Симптомы заболевания простаты. Существуют достаточно типичные симптомы, указывающие на заболевание органа. Заметив их, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы определить причину возникновения.Ослабленная или прерывистая струя мочи;Уменьшение объема мочи;Частые позывы к мочеиспусканию (даже ночью);Затрудненное или болезненное мочеиспускание;Эректильная дисфункция;Боли;Кровь в моче или сперме.«Скрининг простаты рекомендуется проводить с 45 лет. Мужчинам 45 лет и старше следует проходить ежегодный профилактический осмотр, включающий ректальное исследование. Кроме того, можно провести тест на простат-специфический антиген (тест ПСА). Его повышенный уровень в крови может указывать на рак предстательной железы , хотя также может иметь и другие причины».Для здоровья простаты полезно употреблять клетчатку. Рацион, богатый пищевыми волоками, клетчаткой, с большим количеством цельнозерновых продуктов, а также фруктов и овощей, оказывает положительное влияние на состояние железы. Такое питание поддерживают гормональный баланс, что важно для предотвращения ее увеличения. Чтобы клетчатка нормально усваивалась, следует пить достаточно жидкости.

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