Frontiers in Nutrition: помидоры снижают риск рака

Регулярное употребление томатов может значительно снизить риск заболевания раком и смерти от рака, особенно благодаря входящему в их состав ликопину.В новом систематическом обзоре и метаанализе изучалась связь риска развития общих и специфических видов рака, а также смертности от рака с потреблением томатов/ликопина и уровнем ликопина в крови. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.В нескольких предыдущих исследованиях уже изучалась связь между потреблением томатов/ликопина, уровнем ликопина в крови и риском возникновения определенных видов рака.Например, исследование, опубликованное в журнале Current Nutrition & Food Science, показало, что пищевой ликопин обладает антиоксидантным, противодиабетическим и противораковым действием.По словам экспертов, содержащийся в томатах ингредиент не только подавляет различные виды рака, но и оказывает нейропротекторное и костнозащитное действие.Хотя ранее было показано, что ликопин снижает риск возникновения некоторых видов рака, оценка его влияния на общую заболеваемость раком/смертность от него не проводилась, поясняют авторы нового обзора.Чтобы закрыть этот пробел в знаниях, эксперты провели комплексный поиск литературы и выявили в общей сложности 121 перспективное исследование, которые были включены в систематический обзор. По данным группы, в метаанализе было учтено 119 исследований.По данным исследователей, за период наблюдения было зарегистрировано в общей сложности 108 574 случая рака и 10 375 случаев смерти. Высокое потребление ликопина было связано со значительно сниженным общим риском развития рака по сравнению с участниками, которые потребляли лишь небольшое количество ликопина.В целом, по словам исследовательской группы, каждое увеличение уровня ликопина в крови на 10 мкг/дл было связано со снижением общего риска развития рака на пять процентов. Кроме того, была обнаружена особенно четкая линейная обратная зависимость между потреблением ликопина с пищей и риском рака простаты.Что касается смертности от рака, группа обнаружила, что потребление томатов, потребление ликопина и уровень ликопина в крови были отрицательно связаны со смертностью от рака. В частности, была выявлена четкая обратная связь между уровнем ликопина в крови и преждевременной смертью от рака легких.Подводя итог, можно сказать, что как потребление ликопина с пищей, так и уровень ликопина в крови связаны с более низким риском развития рака и смерти от рака. Таким образом, регулярное употребление томатов может внести значительный вклад в профилактику рака.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки