Последствие инфекции: можно ли умереть от перикардита?

Возникающий из-за воспаления сердечной оболочки перикардит опасен своими последствиями, а чаще всего он возникает после перенесенных вирусных инфекций.Возникающий из-за воспаления сердечной оболочки перикардит опасен своими последствиями, а чаще всего он возникает после перенесенных вирусных инфекций.Развитие перикардита означает, что воспаляется поддерживающая соединительнотканная оболочка (перикард), которая окружает все сердце, удерживая его в грудной клетке и предотвращая перерастяжение желудочков. Такое воспаление может быть острым и хроническим, и с ним тесно связан риск возникновения таких нарушений в работе сердца, которые создают угрозу для жизни. Можно ли умереть от перикардита, в беседе с MedikForum.ru объяснил кардиолог Олег Варфоломеев.«Почему развивается перикардит? Наиболее частой причиной острого перикардита являются вирусные инфекции. Бактерии тоже могут вызывать его, а в более редких случаях возбудителями являются грибки или паразиты. Патогены способны проникать в сердечные структуры через дыхательные пути, кровеносные и лимфатические сосуды и вызывать там воспаление. Другими причинами могут быть заболевания иммунной системы, почек, соединительной ткани».Острый перикардит наиболее опасен. Кардиолог подчеркивает, что нелеченный острый перикардит может быть опасен для жизни (поэтому при появлении его симптомов необходимо пройти медицинское обследование). Главным образом, такое состояние опасно тем, что может провоцировать тяжелые нарушения. Например, воспаление перикарда может распространяться на саму сердечную мышцу, ослаблять ее и вести к нарушению притока крови к органам.«Другим осложнением является образование перикардиального выпота, когда тканевая жидкость скапливается между слоями перикарда. Если в перикарде скапливается много крови или воспалительной жидкости, может возникнуть опасная для жизни тампонада сердца».Кардиолог обратил внимание, что при своевременном обращении к врачу острый перикардит можно вылечить в течение одной-трех недель без осложнений и рецидивов.Симптомы острого перикардита, с которыми нужно обращаться к врачуКолющая боль в сердце , которая возникает внезапно или после респираторной инфекции;«Боль в груди обычно локализуются в середине или на левой стороне груди, но иногда иррадиирует в плечи, шею и спину или в левую руку. Эти симптомы могут напоминать сердечный приступ».Боль в груди, которая усиливается, когда человек ложится на спину, делает глубокий вдох или кашляет;Боль в груди утихает, когда человек наклоняется вперед, или в положении сидя;Болевой синдром может длиться от нескольких часов до нескольких дней, сопровождаясь лихорадкой, кашлем и одышкой (также возможны аритмия, учащенное сердцебиение).Когда перикардит становится хроническим. Это происходит, если воспалительный процесс длится более трех месяцев. При хроническом перикардите симптомы часто не проявляются или развиваются постепенно, так что больной долгое время их не замечает. Может возникнуть снижение работоспособности, ощущение истощения, выгорания, или могут проявляться признаки застоя крови (скопление воды в ногах, отеки или четко видимые вены на шее).Данный тип перикардита опасен тем, что в его случае могут образоваться рубцы, делая перикард более жестким и плотным. Из-за этого сердечная мышца больше не может в достаточной степени расширяться во время фазы наполнения и его способность перекачивать кровь по кровеносной системе существенно ухудшается.Перикардит: как понять, что простуда или грипп дали осложнение на сердцеЕсли вирусы, вызывающие простуду и грипп, не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда. Это сердечное нарушение может провоцировать состояния, опасные для жизни.Перикардит представляет собой воспаление перикарда, околосердечной сумки. Перикард стабилизирует положение сердца и защищает орган от перенапряжения из-за внешних воздействий. В случае воспаления в нем скапливается жидкость, что приводит к увеличению давления на сердце.Если воспаление перикарда оказалось значительным и дало осложнение, может возникать состояние, при котором между мембранами перикарда накапливается так много жидкости, что это вызывает значительное ухудшение насосного действия сердца. В результате организм перестает адекватно снабжаться кровью, и кровяное давление падает. В таких обстоятельствах может возникать реальная угроза жизни человека.Перикардит часто возникает из-за простуды. Причины острого перикардита не всегда понятны врачам, но точно известно, что воспаление околосердечной сумки может развиться как последствие перенесенных и недолеченных простуды и гриппа. Чаще всего вызывают перикардит вирус Коксаки, адено и эховирусы, с которыми обычно связаны простуда и грипп. Если такие инфекции не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда.Другие причины перикардита. В редких случаях к его развитию ведут бактерии или грибки - например, это может из-за плохого лечения пневмонии или туберкулеза.Иногда перикардит в связи с метаболическими патологиями, в частности, такими как сахарный диабет или гипотиреоз.Болезнь также может проявляться как побочный эффект некоторых аутоиммунных заболеваний, конкретно красной волчанки, ревматизма.Симптомы перикардита. Боль в груди, от умеренной до сильной, является основным симптомом острого перикардита. Характерна также боль в левой части груди, которая частично распространяется до верхней части живота и области лопатки.Для перикардита типично, когда боль усиливается в положении лежа, при глубоком вдохе, а также при кашле или глотании, - и ослабевает, когда верхняя часть тела согнута вперед. Многие пациенты с перикардитом жалуются на боль, которую они описывают как «за грудиной».Другие симптомы перикардита:лихорадка,общее недомогание,учащенное сердцебиение,учащенное дыхание, одышка,тревога, повышенное беспокойство.Если перикардит протекает хронически, обычно наблюдаются только незначительные и неспецифические проявления. Нередко при хроническом перикардите наблюдаются отеки в ногах.Следует немедленно обратиться к врачу, если есть подозрение, что с сердцем что-то не так.

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