Польза для сердца, сосудов, пищеварения и не только: преимущества для здоровья фиников
Энергия. Финики содержат натуральные сахара, которые быстро усваиваются. Поэтому прилив энергии можно ощутить довольно быстро.
Здоровье сердца и сосудов. В состав фиников входят калий и магний. Это важные элементы, которые нужны для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Они помогают при давлении, укрепляют сосуды, снижают уровень вредного холестерина.
Поддержка пищеварения. Связано это с тем, что в финиках много клетчатки.
Улучшение работы мозга. Это объясняется высоким уровнем антиоксидантов, витаминов группы В.
Укрепление костей. Всё потому, что в финиках есть фосфор, магний, кальций.
Помощь в функционировании иммунитета. Это связано с содержанием антиоксидантов и железа в финиках.
Улучшение настроения. Происходит это благодаря аминокислоте триптофану.
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