Опасное для здоровья состояние: когда идти к врачу из-за возникшего застоя желчи

Почему застой желчи (холестаз) разрушает нам здоровье, и с какими симптомами нужно обращаться к специалисту?Застой желчи — это состояние, при котором нарушается отток желчи из печени в двенадцатиперстную кишку. Это может происходить как внутри печени, так и вне ее. Появление такой проблемы является серьезной угрозой для здоровья, поскольку нормальная выработка желчи играет важную роль в процессах пищеварения, выведения токсинов и усвоения жиров. О том, насколько опасным является состояние застоя желчи, в разговоре с MedikForum.ru сообщила гепатолог Алла Южнова.«Желчь образуется в печени гепатоцитами (клетками печени) из компонентов крови: холестерина, билирубина, желчных кислот и других веществ. Она накапливается в желчном пузыре, где становится более концентрированной. Во время еды желчный пузырь сокращается, и желчь через протоки попадает в двенадцатиперстную кишку, начальный отдел тонкого кишечника. Там она расщепляет жиры, что облегчает их переваривание ферментами, а также нейтрализует желудочный сок, создавая щелочную среду для работы кишечных ферментов. Вдобавок с желчью выводятся продукты обмена и токсины».Гепатолог Южнова подчеркнула, что желчь играет ключевую роль в пищеварении и интонкцикации организма. Если ее отток нарушается, возникают проблемы с перевариванием пищи и общим здоровьем.Почему застой желчи — опасное нарушение? Последствием такого сбоя становятся неблагополучные изменения в работе организма.Ухудшается пищеварение. Желчь помогает расщеплять жиры и усваивать жирорастворимые витамины (A, D, E, K). При ее застое возникают проблемы с перевариванием пищи и возникают дефицитные состояния, так как организм не усваивает нужные ему вещества.Повышается риск отравления. Желчь выводит из организма токсины и продукты обмена веществ. При застое эти вещества накапливаются, что может привести к токсикозу.Может повреждаться печень. Длительный застой желчи может вызвать воспаление печени (холангит, гепатит) и даже цирроз.Могут появиться камни. Застой желчи способствует формированию желчных камней, что может привести к появлению желчнокаменной болезни.Что вызывает застой желчи. Появлению данной проблемы способствуют уже имеющиеся у человека проблемы, скрытые патологии, хронические нарушения печени, а также многие вредные привычки.Малоподвижный образ жизни;Неправильное питание: избыточное потребление жирной или жареной пищи;Длительный прием некоторых лекарств (гормональные препараты, антибиотики);Жировая болезнь печени;Гепатит;Гормональные колебания;Сужение или закупорка желчных протоков из-за возникающих в них опухолей, кист, рубцов.Симптомы. При застое желчи нередко возникает повышенная усталость, слабость, ощущение общего неблагополучия (человек становится вялым, подавленным, апатичным и при этом склонным к вспышкам раздражения — все это является последствием увеличения концентрации токсинов в крови).Возникают проблемы с кожей: человек жалуется на необъяснимый зуд и другие кожные проявления, напоминающие аллергию: покраснения, высыпания; также кожа может приобретать желтоватый оттенок.Возникают неблагополучные изменения со стороны ЖКТ: могут ощущаться горечь во рту, тошнота, тяжесть в правом подреберье, вздутие живота, запоры или диарея.«Если вы заметили симптомы застоя желчи, обязательно обратитесь к врачу, чтобы он назначил необходимые анализы (биохимия крови, УЗИ, МРТ) и определился с тактикой лечения».Что помогает предотвратить застой желчи:Контроль над потреблением жирной, жареной, острой пищи;Включение в рацион продуктов, стимулирующих отток желчи (оливковое масло, цитрусовые, свекла, зелень, цельнозерновые продукты);Питание 5–6 раз в день небольшими порциями;Активность: регулярные физические нагрузки улучшают моторику желчевыводящих путей;Питье достаточного количества воды (1,5–2 литра в день);Профилактика заболеваний печени.«В тех случаях, когда имеется предрасположенность к заболеваниям печени или желчного пузыря, периодические профилактические обследования становятся особенно важными, они помогают предотвратить очень серьезные проблемы со здоровьем».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки