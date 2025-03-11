Куркума и другие популярные добавки, которые приводят к повреждению печени

Некоторые пищевые добавки могут быть токсичны для печени. Вот чего лучше избегать.Куркума. Эта добавка часто используется для лечения артрита, болезней печени, проблем с пищеварением. При этом некоторые научные данные показывают, что она может повредить печень. Дополнительный вред способны нанести добавки с чёрным перцем.Зелёный чай. Употребление слишком большого количества эпигаллокатехин галлата (EGCG) в этих добавках может нанести печени вред.Ашваганда. В США были случаи заболеваний печени, связанных с приёмом этой добавки.Гарциния камбоджийская. Эти добавки могут взаимодействовать с другими лекарствами, а также связаны с повреждением печени. Риск ещё выше становится при приёме гарцинии камбоджийской с другими добавками для похудения.Красный дрожжевой рис. В состав таких добавок входит натуральный статин, способный вызвать повреждение печени. Об этом говорит Нима Маджлеси, доктор остеопатии, врач-токсиколог в университетской больнице Нортвелл-Стейтен-Айленд.Чёрный кохош. Некоторые научные отчёты связывают приём этой добавки с серьёзным повреждением печени.

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