Женское ЗДОРОВЬЕ: Это НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ женщинам!

Гормональная система - основа нашей жизнедеятельности, хорошего самочувствия и крепкого здоровья, и возможности иметь детей только в последнюю очередь. Часто женщины чувствуют, что разбираться в гормональных тонкостях слишком сложно, а сами эти ощущения настолько неуловимы, что никто с ними и не разбирается до той поры, пока потеря волос, колебания веса, проблемы с сосудами, с ПМС или с фертильностью не заставляют идти к врачу, но и тогда мало когда везет получить информацию в доступной форме.Очень многие из нас не знают, что сопутствующие овуляции процессы отвечают за здоровый вид, кожу, волосы, сон, безболезненные месячные, количество энергии и настроение. Так же как многие не знают, что подавление овуляции, которое вызывают противозачаточные контрацептивы, по сути является химической кастрацией, и неизбежно связано с массой проблем со здоровьем.Овуляция и женское здоровьеОда овуляцииОвуляция полезна и нужна не только для зачатияСаботаж овуляцииДиагностика недостаточности лютеиновой фазыЧто можно сделать для увеличения собственного прогестерона, а значит, для налаживания ежемесячной овуляции?Стресс отнимает прогестеронОда овуляцииВ овуляцию женщины очень хорошо себя чувствуют, потому что в этот момент происходит гормональный скачок: по мере того, как яичники готовятся выпустить созревшую яйцеклетку, они начинают производить все больше эстрогена (эстрадиола). Чем больше эстрогена – тем больше серотонина, поэтому больше бодрости и легкости в дни, предшествующие овуляции.Сразу после овуляции процесс развивается еще интереснее. Яичники (один из них) начинает в избытке производить прогестерон, который, помимо прочего, успокаивает и подавляет воспалительные процессы.Прогестерон производится уникальной железой, которую называют “желтое тело”.Желтое тело формируется в “кармане” (фолликуле), покинутом яйцеклеткой. Удивительный и мимолетный процесс: жизнь желтого тела длится совсем мало, как у бабочки, всего 12-14 дней. Эта железа формируется очень быстро и вырастает до 4 сантиметров меньше, чем за день! В теле человека нет никаких других тканей, которые развивались бы так быстро и получали бы такое обильное кровоснабжение!Желтому телу обязательно нужны холестерин, витамины группы B, коэнзим CoQ10, витамин D, йод, магний и цинк. Особенно высока потребность желтого тела в селене, поэтому селен можно назвать главным микроэлементом, ответственным за синтез прогестерона.Прогестерона должно быть много в течение всей лютеиновой фазы, то есть второй части цикла. Когда его уровень падает прямо перед менструацией, многие чувствуют себя более нервно. У многих женщин, у которых не происходит овуляция (т.н. ановуляторный цикл) по сути не вырабатывается прогестерон. В такие циклы сами месячные обычно более болезненные и больше кровопотеря.Овуляция полезна и нужна не только для зачатияБезусловно, овуляция важна для зачатия, но ее роль намного шире. Это единственное условие для того, чтобы в организме женщины синтезировались гормоны эстрадиол и прогестерон, гормоны здоровья и хорошего самочувствия.Это сильные игроки в системе женского здоровья и обмена веществ, оба играют ключевую роль в регуляции настроения, уровня энергии и либидо, инсулиновой реакции, в балансе гормонов щитовидной железы, состоянии кожи и волос, и многое другое. Более того, нормальное количество этих гормонов защищает от остеопороза, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Саботаж овуляцииГормональные контрацептивы полностью выключают овуляцию. По сути, это химическая кастрация. На фоне приема ОК можно попрощаться с этими гормонами, вместо этого в таблетке женщина получает синтетические аналоги: их достаточно, чтобы организм перестал производить собственные, но на этом сходство заканчивается. В остальном никакого сходства с “оригинальным” эстрогеном и прогестероном нет. В целом, злая шутка вообще называть эти вещества гормонами. На молекулярном и функциональном уровне это совершенно разные структуры.Но и гормональные контрацептивы не единственное, что может помешать овуляции. Также ей мешает стресс, заболевания щитовидной железы, воспалительные процессы (в т.ч. вызванные глютеном и молочными продуктами), токсинами из окружающей стреды, сахаром, поликистозом яичников, недостатком витаминов и микроэлементов и перекосами в пищеварении и микрофлоре кишечника. Умеренная физическая нагрузка способствует овуляции, не мешает ей.Диагностика недостаточности лютеиновой фазы“Дефект лютеиновой фазы” – медицинский термин для обозначения проблем с желтым телом. Если эта железа не формируется (и, соответственно, не начинается овуляция), или если желтое тело не может прожить свою полную жизнь (12 дней), у женщины не будет своего прогестерона. В таком случае, скорее всего, будет ПМС и более обильные кровопотери, а также мазня перед наступлением месячных (многие к этому привыкли как к варианту нормы, правда же?)Если это ваша ситуация, то при замере базальной температуры вы не заметите ее типичного возрастания, в анализе крови прогестерон в сыворотке крови останется на низком уровне (меньше

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