Замедлить старение можно двумя простыми способами. Спойлер — придётся вкусно есть
Как замедлить старение
Как выяснили американские учёные, для активной работы метаболизма и иммунной системы нужны два типа бактерий в кишечнике — пробиотики и метаболиты.
Но есть нюанс, работают они только в паре, поэтому в рацион нужно включать продукты для обоих компонентов вечной молодости, говорится в публикации Advances in Nutrition.
Биоактивные метаболиты попадают в организм благодаря фитохимическим веществам, которые содержатся в:
крестоцветных овощах (обычной и брюссельской капусте, брокколи, салате и других);
бобовых;
фруктах;
ягодах;
орехах;
цельных зёрнах.
Пробиотики же содержатся в кисломолочных и ферментированных продуктах.
Персики против старения
Ранее японские учёные обнаружили, что персики благотворно влияют на организм и замедляют возрастные изменения. Подробнее о том, как это работает, можно узнать здесь.
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