Замедлить старение можно двумя простыми способами. Спойлер — придётся вкусно есть

Advances in Nutrition: замедлить старение могут пробиотики и метаболиты. Группа американских учёных из Института Лайнуса Полинга пришла к выводу, что затормозить возрастные изменения в организме можно благодаря корректировке питания. При этом на какие-то особые диеты садиться не нужно, как и включать в рацион экзотику. Как именно можно замедлить старение — далее в материале.

Как замедлить старение

Как выяснили американские учёные, для активной работы метаболизма и иммунной системы нужны два типа бактерий в кишечнике — пробиотики и метаболиты.

Но есть нюанс, работают они только в паре, поэтому в рацион нужно включать продукты для обоих компонентов вечной молодости, говорится в публикации Advances in Nutrition.

Биоактивные метаболиты попадают в организм благодаря фитохимическим веществам, которые содержатся в:

крестоцветных овощах (обычной и брюссельской капусте, брокколи, салате и других);
бобовых;
фруктах;
ягодах;
орехах;
цельных зёрнах.

Пробиотики же содержатся в кисломолочных и ферментированных продуктах.
Персики против старения

Ранее японские учёные обнаружили, что персики благотворно влияют на организм и замедляют возрастные изменения. Подробнее о том, как это работает, можно узнать здесь.

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