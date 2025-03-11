Упрямое ожирение: почему не получается похудеть с помощью интервального голодания

Интервальное голодание — метод популярный, но не универсальный, похудеть оно помогает не всем.Интервальное или прерывистое голодание стало в последнее время очень популярным методом похудения. Существуют его различные варианты, наиболее известным является метод 16:8, в соответствии с которым пища принимается на протяжении восьми часов (за день), а шестнадцать часов (включая ночь) человек воздерживается от еды. Считается, что такой метод имеет ряд положительных эффектов — он не только помогает избавляться от лишнего веса, но также улучшает резистентность к инсулину, оказывают положительное влияние на артериальное давление, профилактирует жировой гепатоз.Однако в некоторых случаях интервальное голодание может не работать — почему, в беседе с MedikForum.ru объяснила диетолог Василиса Пономарева.Несоблюдение баланса калорий. Интервальное голодание работает за счет создания дефицита калорий: человек ест меньше, чем тратит. Однако если в периоды приема пищи потребляется слишком много калорий (например, человек систематически переедает или выбирает высококалорийные, богатые простыми углеводами продукты), то дефицит не создается, и в результате вес не снижается.«В том случае, когда для похудения используется метод интервального голодания, в разрешенный для еды временной интервал важно употреблять питательные, но низкокалорийные продукты — овощи, нежирные источники белка, цельнозерновые».Неправильный выбор продуктов. Если человек соблюдает временные рамки голодания, но ест много сладкого, фастфуда или переработанных продуктов, это тоже не даст похудеть. Такая пища вызывает резкие скачки сахара в крови, которые приводят к выбросу большого количества инсулина, что резко снижает концентрацию глюкозы. Это вызывает чувство голода и усталости, заставляя организм переключаться на режим экономии энергии. В результате метаболизм замедляется, чтобы сохранить ресурсы, а избыток глюкозы откладывается в виде жира.Нарушение обмена веществ. Некоторые люди слишком рьяно пытаются похудеть: например, чересчур резко сокращают калории или голодают слишком долго. Ощущая дефицит калорий и питательных веществ, организм перестраивается и начинается существовать в режиме, при котором его обменные процессы происходят медленнее. Это тормозит сжигание жира и мешает похудеть.«Нельзя сокращать калорийность рациона больше чем на 20% от суточной нормы».Неподходящий график голодания. Если интервальное голодание не соответствует образу жизни, уровню активности или биоритмам, то попытки придерживаться его могут спровоцировать стресс, при котором происходят специфические гормональные изменения. Под влиянием гормональных скачков или вырабатываемых гормонов стресса организм может менее интенсивно расходовать жир и более усердно накапливать его.Гормональные нарушения. Уже имеющиеся хронические гормональные нарушения тоже могут делать интервальное голодание неэффективным.Какие проблемы имеются в виду:Инсулинорезистентность — организм плохо реагирует на инсулин, что затрудняет сжигание жира.Гипотиреоз — свойственное ему снижение функции щитовидной железы замедляет метаболизм.Повышенный кортизол — возникающий при хроническом стрессе, он тоже может блокировать механизмы потери веса.Недостаток физической активности. Интервальное голодание помогает контролировать калории, но без физической активности процесс похудения может быть слишком медленным. Мышцы играют ключевую роль в сжигании калорий, и отсутствие нагрузки, которая бы поддерживала их в тонусе, замедляет метаболизм.Недостаток сна. Недостаток сна нарушает выработку гормонов голода (грелина и лептина), что усиливает аппетит и снижает чувство насыщения. При интервальном голодании это может вести к перееданию в периоды приема пищи.Индивидуальные особенности организма. Еще одна причина упрямо сохраняемого жира состоит в том, что интервальное голодание может не подходить из-за сугубо индивидуальных особенностей метаболизма, уровня стресса или состояния здоровья.

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