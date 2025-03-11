mBio: вирус простого герпеса способен вызвать когнитивные проблемы и тревожность
Специалисты изучили интраназальное заражение, при котором вирусные частицы попадают в организм через нос и получают прямой доступ к нервной системе.
«Если вирус выделяется через слезы, он может достичь носовой полости, а оттуда — мозга», — объяснил профессор Дипак Шукла, руководивший исследованием.
Эксперименты на животных показали, что уже через несколько дней после заражения в мозге наблюдаются высокие уровни воспаления и повреждения нейронов. В течение нескольких месяцев (что эквивалентно десятилетиям жизни человека) у инфицированных животных ухудшались координация движений, память и повышалась тревожность.
Ученые также изучили роль фермента гепараназы, который ранее был связан с реактивацией вируса. Животные с деактивированным геном гепараназы не демонстрировали тех же неврологических нарушений, что указывает на ключевую роль этого фермента в развитии долгосрочных повреждений мозга.
ВПГ-1 чрезвычайно распространен: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, почти две трети населения мира являются его носителями. Вирус остается в организме на всю жизнь и может реактивироваться, вызывая различные симптомы.
Исследователи планируют продолжить изучение механизмов воздействия ВПГ-1 на мозг и разработать новые методы лечения, направленные на подавление активности гепараназы и снижение воспаления.
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