GeoHealth: озоновое загрязнение повышает риск инфаркта в молодом возрасте

Американские ученые из Йельского университета нашли связь между повышенным уровнем озона в воздухе и повышением риска сердечных приступов у молодых людей.Команда проанализировала данные 2322 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет, перенесших сердечные приступы. Специалисты изучили уровни загрязнения воздуха, включая озон и мелкодисперсные частицы PM2.5, вблизи мест проживания участников.Оказалось, что повышенные уровни озона коррелируют с увеличением числа сердечных приступов через 4–5 дней после воздействия. При этом связи между PM2.5 и сердечными приступами обнаружено не было.Исследователи отдельно изучили разные типы сердечных приступов и выяснили, что озон сильнее всего коррелировал с нарушениями работы сердца, связанными со снижением подачи кислорода, например из-за низкого кровяного давления.Ученые также обнаружили, что связь между озоном и сердечными приступами может усиливаться в теплые месяцы. Это вызывает особую тревогу в условиях изменения климата, когда уровень загрязнения воздуха и частота экстремальных температур растут.Команда планирует продолжить изучение влияния загрязнения воздуха на здоровье, чтобы разработать более эффективные меры профилактики и защиты.

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