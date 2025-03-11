Так может проявляться диабет: что часто вызывает кровоизлияние в глаз

Появление кровавого пятна из-за разрыва глазных сосудов бывает тесно связано с системными заболеваниями, включая гипертонию, диабет или атеросклероз.Кровоизлияние в глаз, или субконъюнктивальное кровоизлияние, — это состояние, при котором происходит разрыв мелких кровеносных сосудов в глазу, что приводит к скоплению крови под конъюнктивой (прозрачной оболочкой глаза). Это явление может выглядеть пугающе, но во многих случаях серьезной угрозы оно не представляет. В то же время, когда возникает такое кровоизлияние, всегда есть того, что его провоцирующим фактором является опасная патология. О том, какие нарушения или болезни могут проявляться этим симптомом, расспросили офтальмолога Павла Романова.Травмы. Одним из факторов, которые часто вызывают кровоизлияние в глаз, является механическое повреждение, удар или попадание инородного тела: все это может вести к разрыву сосудов и давать эффект кровоизлияния.Резкое повышение артериального давления. При гипертоническом кризе или сильном стрессе «подскочившее» давление может поспособствовать разрыву глазных капилляров.Напряжение глаз.Длительная работа за компьютером, чтение при плохом освещении или сильный кашель тоже могут спровоцировать глазное кровоизлияние.Может ли вызвать кровоизлияние в глаз поднятие тяжестей? Да может. Это связано с резким повышением внутригрудного и внутриглазного давления, которое возникает при напряжении во время физической нагрузки. Когда человек поднимает тяжести, он часто задерживает дыхание или напрягается, что приводит к увеличению давления в сосудах, включая мелкие капилляры глаза. Если у человека имеется предрасположенность к хрупкости сосудов (например, из-за авитаминоза, диабета или возрастных изменений), риск глазного кровоизлияния резко увеличивается.«Чтобы снизить риск глазного кровоизлияния, нужно использовать правильную технику — избегать задержки дыхания во время поднятия тяжестей, дышать равномерно».Заболевания крови. Проблему вызывают нарушения свертываемости крови, такие как гемофилия или тромбоцитопения.Сахарный диабет. При диабете серьезно страдает сосудистая система: из-за «засахаренной» густой крови стенки сосудов испытывают более сильное напряжение и давление, становятся склонными к повреждению, повышенной хрупкости. В результате увеличивается вероятность их проницаемости, разрывов, — особенно у мелких сосудов.Инфекционные заболевания. Конъюнктивит или другие воспалительные процессы также могут привести к кровоизлиянию.Прием лекарств. Появлению пугающего симптома в глазах, например, способствуют препараты-антикоагулянты, разжижающие кровь.Насколько опасно субконъюнктивальное кровоизлияние? В том случае, когда оно сопровождается болью, ухудшением зрения или повторяется часто, необходимо обратиться к офтальмологу.«Как правило, субконъюнктивальное кровоизлияние не представляет серьезной угрозы для зрения и жизни человека, оно самостоятельно проходит в течение одной-двух недель. Но важно помнить, что оно может быть симптомом серьезных проблем: В частности, так может проявляться повышение внутриглазного давления, вызванное глаукомой. Кроме того, глазное кровоизлияние бывает признаком отслойки сетчатки, ее повреждения. В свою очередь, системные заболевания — гипертония, диабет или атеросклероз — могут вызывать повторяющиеся эпизоды кровоизлияния».Как себе помочь при кровоизлиянии в глаз:Прекратить нагрузку на глаза — чтение, работу за компьютером и все остальные действия, требующих напряжения зрения.Избегать трения глаза — это может усугубить ситуацию и привести к дополнительным повреждениям.Приложить холодный компресс — нужно завернуть лед в чистую ткань и приложите к закрытому глазу на 10-15 минут. Это помогает уменьшить отек и остановить кровотечение.Измерить артериальное давление — если оно повышено, следует принять препараты, назначенные врачом.Использовать увлажняющие капли — они помогут уменьшить дискомфорт и предотвратить сухость глаза.Когда обращаться к врачу? В большинстве случаев кровоизлияние в глаз не требует срочного медицинского вмешательства. Однако обратиться к врачу необходимо, еслиКровоизлияние произошло после травмы головы или глаза.Кровоизлияние сопровождается крайне сильной болью, светобоязнью или значительным ухудшением зрения.Кровоизлияние повторяется часто.Кровоизлияние произошло при имеющемся хроническом заболевании, например, таком как диабет или гипертония.

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