Ничего не вижу, ничего не слышу: почему может внезапно пропасть зрение или слух

Внезапная временная потеря слуха и зрения — это тревожный симптом: вызывать его могут различные причины, от временных функциональных нарушений до серьезных заболеваний.Почему пропадает слух. Временная потеря слуха (транзиторная тугоухость) может проявляться как ухудшение слуха в одном ухе или сразу в двух. В большинстве случаев временная потеря слуха становится последствием серной пробки — скопления ушной серы в слуховом проходе, из-за которого блокируются звуковые волны. Кроме того, к распространенным факторам такой проблемы относятся инфекции уха (отит), вызывающие отек и скопление жидкости, об этом рассказал оториноларинголог Георгий Абакумов.«Резкие перепады давления (например, возникающие при авиаперелетах или погружении под воду) тоже могут провоцировать временную потерю слуха из-за воздействия на барабанную перепонку или структуры внутреннего уха».Медик добавил, что слух, помимо прочего, ухудшается в связи с повреждением волосковых клеток внутреннего уха — это нередко происходит при воздействии громких звуков.Вдобавок повреждать слуховой нерв или структуры внутреннего уха и вызывать временную (а иногда т постоянную) потерю слуха способны некоторые лекарства: например, антибиотики аминогликозидного ряда, диуретики.Патологичные причины:Сосудистые нарушения: временная потеря слуха бывает симптомом нарушения кровоснабжения внутреннего уха, которое может возникать при сосудистых проблемах (например, спазмах или атеросклерозе).Болезнь Меньера. Это заболевание внутреннего уха сопровождается приступами головокружения, шумом в ушах и временной потерей слуха. Приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.Почему пропадает зрение. Временная потеря зрения (транзиторная слепота) проявляется как полная или частичная утрата зрения на один или оба глаза. Данная проблема может объясняться многими причинами, предупредил офтальмолог Павел Романов.Мигрень. У некоторых людей мигрень сопровождается зрительными нарушениями, включая мерцание, вспышки света или временную слепоту. Эти симптомы обычно проходят в течение часа.Транзиторная ишемическая атака (ТИА). Данное состояние возникает вследствие временного нарушения в кровоснабженит мозга, пациенты с ТИА нередко слепнут на один глаз (у них развивается транзиторная монокулярная слепота). Человеку с таким синдромом нужно обращаться к врачам, подобные изменения часто бывают предвестником инсульта.Спазм сосудов сетчатки. Спазм сосудов, питающих сетчатку, может привести к временной потере зрения. Это состояние часто связано с гипертонией, стрессом или курением.Гипогликемия (снижение уровня сахара в крови). При существенном снижении сахара может нарушаться зрение, возникает потеря четкости, эффект расплывчатости или даже полная слепота.Повышенное внутричерепное давление. Высокое давление внутри черепа также может вызвать временную потерю зрения, воздействуя на зрительный нерв. Такое, например, происходит при опухолях мозга или идиопатической внутричерепной гипертензии.Отслойка стекловидного тела. Для данного нарушения характерны вспышки света и эпизоды временного резкого ухудшения зрения. Патологии особенно сильно подвержены пожилые люди.Что может вызвать одновременную потерю слуха и зрения. Временная потеря сразу и слуха, и зрения происходит достаточно редко. Вот что может спровоцировать ее:Сосудистые нарушения. Спазм сосудов или тромбоз могут одновременно затрагивать слуховые и зрительные структуры.Травма головы. Черепно-мозговая травма может вызвать одновременные нарушения слуха и зрения из-за повреждения соответствующих нервов или центров мозга.Инфекции. Поражать сразу слуховой и зрительный нервы способны, например, менингит или энцефалит.Рассеянный склероз. Он представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором повреждается миелиновая оболочка нервов, — именно это вызывает нарушения слуха и зрения.Психогенные причины. В редких случаях временная потеря слуха и зрения возникает как реакция на эмоциональное потрясение.«Временная потеря слуха и зрения вызывается множеством факторов. Важно не игнорировать такое нарушение, даже если оно носит временный характер, и обращаться за обследованием. Ранняя диагностика помогает предотвратить опасные проблемы и сохранить человеку не только здоровье, но и жизнь».

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