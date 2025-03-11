Всё болит: могут ли с наступлением весны обостряться разные боли?

Для многих людей весна становится периодом обострения болей.С наступлением весны многие из нас сталкиваются с обострением различных видов боли: головной, суставной, мышечной и других. Это часто бывает связано с изменением погодных условий. Весна является периодом перехода от холода к теплу, от коротких световых дней к более длинным. Организм человека вынужден адаптироваться к происходящим изменениям, что вызывает стресс и приводит к обострению хронических заболеваний, симптомом которых может быть болевой синдром.«В начале весны погода становится нестабильной: возникающие в это время года резкие перепады температуры и атмосферного давления влияют на сосуды и суставы. У людей с метеозависимостью это может вызывать головные боли, мигрени и ломоту в суставах. После зимы организм часто испытывает недостаток витаминов и минералов, особенно витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечного света. Дефицит питательных веществ ослабляет иммунитет, ухудшает состояние сосудов и суставов, что усиливает подверженность болям. Весной из-за этого нередко обостряются артрит и остеохондроз», - рассказала в беседе с MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.Врач обратила внимание, что наступление весны сопровождается увеличением светового дня — это, в свою очередь, влияет на выработку гормонов мелатонин и серотонин. Гормональные колебания, возникающие в такой период, могут вызывать головные боли, усталость и обострение заболеваний, связанных с нервной системой.Кроме того, весной становится более весомым фактор аллергии — цветущие растения «просыпаютя» и начинается их бурный рост, что у многих вызывает разнообразные аллергические реакции. Аллергия часто сопровождается головными болями, заложенностью носа и общим ухудшением самочувствия.Какие боли обостряются весной?Головные. Их обострение вызывается перепадами атмосферного давления, гормональными изменениями, авитаминозом или аллергией. У людей с мигренью такие боли могут быть особенно интенсивными.Суставные. Люди с артритом, артрозом или остеохондрозом часто жалуются весной на обострение болей в суставах из-за влияния погоды, сопровождаемой изменением влажности и температуры. Погодные перепады влияют на состояние хрящевой ткани и суставной жидкости.Мышечные. Болезненность в мышцах после длительной малоподвижности в сезон холодов может вызывать увеличение физической активности. Также мышечные боли могут быть связаны с нарушением кровообращения.Боли в спине. Вызывающие их остеохондроз, межпозвоночные грыжи и другие заболевания позвоночника часто обостряются весной из-за перепадов температуры и влажности.Связанные с аллергическими реакциями. Аллергические симптомы свидетельствуют о развитии воспалительного процесса — в связи с воспалением могут возникать головные боли, боли в горле или суставные боли.«Если боли становятся интенсивными, продолжительными или сопровождаются другими неблагополучными симптомами (например, повышением температуры, слабостью или отеками), необходимо обратиться к врачу. Это может быть признаком серьезного заболевания, требующего лечения».Что помогает предотвратить весеннее обострение болей?Сбалансированное питание. В рацион следует активно включать продукты, богатые витаминами и минералами: свежие овощи, фрукты, орехи, рыбу, яйца. Очень важно получать достаточно витамина D (из жирной рыбы, яичных желтков или добавок).Регулярная физическая активность. Она укрепляет мышцы, и улучшает кровообращение, благодаря чему активизируется вывод токсинов, увеличение которых в организме способствует обострению воспаления и болей.Контроль хронических нарушений. При наличии хронических заболеваний (например, артрита или гипертонии) весной нужно с особенной тщательностью контролировать свое состояние, проверяться и следовать рекомендациям врача. Это особенно важно для людей с метеозависимостью.Стрессоустойчивость. Необходимо осваивать доступные методы релаксации, успокоения (например, дыхательные упражнения). Также следует употреблять полезные жиры и продукты, содержащие витамины группы В (это полезно для укрепления нервной системы, хорошей работ мозга). Вдобавок весной организм нуждается в полноценном отдыхе, поэтому нужно стараться спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы поддерживать иммунитет.

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