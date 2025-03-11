Проблемы с мочевым пузырем: какие заболевания их вызывают

Проблемы с мочевым пузырем могут иметь разные причины и быть симптомом серьезных заболеваний.Необходимость часто ходить в туалет раздражает. Но это не единственная причина, из-за которой нужно разбираться с учащенным мочеиспусканием – во многих случаях оно означает инфекцию мочевого пузыря.«Причиной инфекции мочевого пузыря часто являются бактерии, причем такому бактериальному поражению бывают в основном подвержены женщины из-за особенностей своей анатомии (например, более короткой уретры). Типично женской проблемой инфекция мочевого пузыря становится в период менопаузы», - рассказал MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.Кроме того, инфекции мочевого пузыря могут вызываться другими патологиями:Камень в мочевом пузыре или уретре;Увеличенная простата (у мужчин);Инфекция предстательной железы (у мужчин);Гиперактивный мочевой пузырь.Симптомы инфекции мочевого пузыря. Она характеризуется болью, жжением и частыми позывами к мочеиспусканию. Иногда происходит неконтролируемое выделение мочи.«У пожилых людей инфекция мочевого пузыря может не вызывать заметных симптомов и нередко она обнаруживается случайно во время медицинских обследований. Также такая инфекция может не создавать никакого дискомфорта при мочеиспускании, а вместо этого проявляется неспецифичными симптомами, например, спутанностью сознания или состоянием лихорадки».Как понять, что учащенные позывы к мочеиспусканию вызываются патологией? Объяснять их может не только заболевание или воспаление, но и повышенное потребление жидкости, кофе, алкоголя, прием некоторых препаратов, а также психологический стресс и напряжение. Но эти факторы приводят к кратковременному учащению позывов к мочеиспусканию. Если изменить поведение или ситуацию (например, уменьшить стресс, перестать пить кофе) проблема уменьшится или исчезнет.Если частые позывы сохраняются долгое время и их трудно корректировать с помощью изменений образа жизни, это может говорить о том, что проблемы с мочевым пузырем вызваны заболеваниями.Как понять, что позывы к мочеиспусканию – ненормально частые? У здоровых взрослых людей естественные позывы к мочеиспусканию возникают со следующей частотой: до шести раз в день и максимум два раза за ночьПатологически учащенное мочеиспускание характеризуется следующими признаками:Человек замечает, что мочится в течение дня гораздо чаще, чем раньше;Мочеиспускание занимает больше времени, чем раньше;После мочеиспускания возникает ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью;Возникают внезапные и сразу очень сильные позывы;Ночью позывы возникают чаще чем два раза.Какие заболевания способствуют учащению позывов к мочеиспусканию? Данная проблема может вызываться слабостью мышц тазового дна или следующими патологиями:Недержание мочи;Диабет 2 типа;Несахарный диабет;Болезни почек, включая почечную недостаточность;Простатит;Гипертония (увеличивает мочеиспускание ночью);Сердечная недостаточность (также провоцирует позывы к мочеиспусканию ночью);Рак предстательной железы.Что еще имеет значение: как выглядит моча. Если она не прозрачная, а мутная и пенистая, это говорит о высокой концентрации белка, что возможно при почечных заболеваниях. Имеющееся в организме воспаление также делает мочу мутной, но особенно должно настораживать ее красноватый (из-за крови) оттенок. При возникающих изменениях в мочеиспускании и в состоянии мочи нужно обязательно обращаться к врачу.

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