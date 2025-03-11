Связанные с токсинами генетические мутации обнаружены в опухолях мозга пожарных

Профессиональные и экологические воздействия могут подвергать определенные группы людей более высокому риску рака, включая пожарных. Новое исследование исследователей из Mass General Brigham изучает рак, редко изучаемый у пожарных: глиомы — тип опухоли, который образуется в головном или спинном мозге.Используя образцы глиомных опухолей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследователи искали генетические мутационные сигнатуры, найдя одну, которая ранее была связана с воздействием галоалкена, вещества, содержащегося в антипиренах, огнетушителях и пестицидах. Результаты опубликованы в CANCER, рецензируемом журнале Американского онкологического общества.«Определение мутационной сигнатуры, подобной этой, важно, поскольку это может дать информацию о стратегиях вмешательства в общественное здравоохранение», — сказала старший автор исследования Элизабет Б. Клаус из отделения нейрохирургии в больнице Brigham and Women's Hospital, основатель системы здравоохранения Mass General Brigham. «Некоторые профессиональные опасности можно предотвратить, и их выявление может помочь предотвратить глиомы».Клаус и ее коллеги сравнили генетические образцы опухолей 17 пожарных с опухолями с 18 людьми, которые никогда не были пожарными. Они обнаружили мутации, связанные с известной «мутационной сигнатурой» — уникальным паттерном генетических мутаций — во многих образцах пожарных, особенно у тех, кто провел больше лет, занимаясь пожаротушением. Среди не-пожарных самый высокий сигнал сигнатуры был замечен у людей, которые, возможно, подвергались воздействию галогеналкенов в ходе других видов деятельности, таких как покраска или работа механиком.«В этом пилотном исследовании мы подтверждаем наши предыдущие выводы о связи между воздействием галоалканов и риском глиомы — мы надеемся дополнительно изучить это на более крупных выборках, которые включают как пожарных, так и других лиц, подвергающихся воздействию галоалканов», — сказала Клаус. «Наши усилия в этом направлении продолжаются посредством разработки нашего онлайн-реестра глиомы, попытки изучить факторы риска и методы лечения для людей с глиомой».

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