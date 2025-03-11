У подростков с проблемами сна возрастает риск высокого кровяного давления

Когда подростки страдают от проблем со сном и регулярно недосыпают, это, по-видимому, значительно увеличивает у них риск развития гипертонии. В новом исследовании изучалось, как недостаток сна и нарушения сна влияют на риск развития гипертонии у подростков. Результаты представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.«Мы знаем, что нарушенный и недостаточный сон связан с высоким кровяным давлением у взрослых, особенно у тех, кто жалуется на бессонницу и объективно спит менее шести часов, но мы пока не знаем, существуют ли эти ассоциации также у подростков», — объясняет автор исследования Хулио Фернандес-Мендоса.Чтобы выяснить, как недостаток сна влияет на риск развития гипертонии, группа ученых изучила группу из более чем 400 подростков, страдающих нарушениями сна.В лаборатории сна также проводилась так называемая полисомнография, при которой к голове, лицу и телу участников прикреплялись датчики для измерения различных параметров сна. Кроме того, в течение периода исследования было проведено три последовательных измерения артериального давления, сообщает группа.В исследовании проблемы со сном определялись как трудности с засыпанием и/или поддержанием сна, а недостаточный сон определялся как менее 7,7 часов от средней общей продолжительности сна, поскольку, по данным Американской академии медицины сна, подросткам необходимо не менее восьми-десяти часов сна в сутки.Исследователи классифицировали подростков как гипертоников, если их систолическое артериальное давление составляло 120 мм рт. ст. или более, а диастолическое артериальное давление — не менее 80 мм рт. ст.Эксперты добавляют, что, если у участников среднее систолическое артериальное давление составляло 140 мм рт. ст. или выше и/или среднее диастолическое артериальное давление составляло 90 мм рт. ст. или выше, их классифицировали как имеющих гипертонию 2 стадии.Исследователи обнаружили, что у подростков с проблемами сна, которые спали менее 7,7 часов в лаборатории сна, риск клинической гипертонии был в пять раз выше по сравнению с участниками без проблем со сном, которые высыпались достаточно.Эксперты сообщают, что у подростков, которые спали менее 7,7 часов в лаборатории сна, но не страдали от проблем со сном, риск развития высокого кровяного давления был почти в три раза выше, чем у участников, которые спали хорошо.Однако, по словам исследователей, у подростков с проблемами сна, которые спали достаточно в лаборатории сна, не было обнаружено повышенного риска высокого кровяного давления или гипертонии 2 стадии.Эксперты объясняют, что сочетание проблем со сном и недостаточной продолжительности сна, по-видимому, в большей степени способствует возникновению серьезных заболеваний, чем просто недостаток сна.«Не все подростки, жалующиеся на симптомы бессонницы, подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, но объективный мониторинг продолжительности сна может помочь нам выявить тех, у кого более тяжелая форма бессонницы и кто подвержен риску сердечных заболеваний», — добавляет Фернандес-Мендоса.Кроме того, результаты ясно показывают, что улучшение сна у подростков может быть эффективным способом улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.

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