У подростков с проблемами сна возрастает риск высокого кровяного давления
«Мы знаем, что нарушенный и недостаточный сон связан с высоким кровяным давлением у взрослых, особенно у тех, кто жалуется на бессонницу и объективно спит менее шести часов, но мы пока не знаем, существуют ли эти ассоциации также у подростков», — объясняет автор исследования Хулио Фернандес-Мендоса.
Чтобы выяснить, как недостаток сна влияет на риск развития гипертонии, группа ученых изучила группу из более чем 400 подростков, страдающих нарушениями сна.
В лаборатории сна также проводилась так называемая полисомнография, при которой к голове, лицу и телу участников прикреплялись датчики для измерения различных параметров сна. Кроме того, в течение периода исследования было проведено три последовательных измерения артериального давления, сообщает группа.
В исследовании проблемы со сном определялись как трудности с засыпанием и/или поддержанием сна, а недостаточный сон определялся как менее 7,7 часов от средней общей продолжительности сна, поскольку, по данным Американской академии медицины сна, подросткам необходимо не менее восьми-десяти часов сна в сутки.
Исследователи классифицировали подростков как гипертоников, если их систолическое артериальное давление составляло 120 мм рт. ст. или более, а диастолическое артериальное давление — не менее 80 мм рт. ст.
Эксперты добавляют, что, если у участников среднее систолическое артериальное давление составляло 140 мм рт. ст. или выше и/или среднее диастолическое артериальное давление составляло 90 мм рт. ст. или выше, их классифицировали как имеющих гипертонию 2 стадии.
Исследователи обнаружили, что у подростков с проблемами сна, которые спали менее 7,7 часов в лаборатории сна, риск клинической гипертонии был в пять раз выше по сравнению с участниками без проблем со сном, которые высыпались достаточно.
Эксперты сообщают, что у подростков, которые спали менее 7,7 часов в лаборатории сна, но не страдали от проблем со сном, риск развития высокого кровяного давления был почти в три раза выше, чем у участников, которые спали хорошо.
Однако, по словам исследователей, у подростков с проблемами сна, которые спали достаточно в лаборатории сна, не было обнаружено повышенного риска высокого кровяного давления или гипертонии 2 стадии.
Эксперты объясняют, что сочетание проблем со сном и недостаточной продолжительности сна, по-видимому, в большей степени способствует возникновению серьезных заболеваний, чем просто недостаток сна.
«Не все подростки, жалующиеся на симптомы бессонницы, подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, но объективный мониторинг продолжительности сна может помочь нам выявить тех, у кого более тяжелая форма бессонницы и кто подвержен риску сердечных заболеваний», — добавляет Фернандес-Мендоса.
Кроме того, результаты ясно показывают, что улучшение сна у подростков может быть эффективным способом улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.
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