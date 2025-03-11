Причины появления мушек перед глазами объяснили
Наиболее распространенной причиной появления плавающих мушек перед глазами Миргородская назвала разрушение стекловидного тела. Это гелеподобное вещество, состоящее из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон, занимает большую часть глаза. «Деструкция стекловидного тела — это физиологическии? процесс, которыи? возникает к определенному возрасту у всех. Но есть причины, стимулирующие этот процесс. Например, гормональные, воспалительные, сосудистые проблемы, а также периферические дегенерации сетчатки», — объяснила офтальмолог.
Также мушки говорят о кровоизлиянии внутрь глаза, продолжила врач. В этом случае, по ее словам, они больше похожи на кляксу или струйку воды перед глазами. Врач предупредила, что эта патология, как и любые кровоизлияния, требует срочной медицинской помощи.
Если же человек жалуется не на множество мелких мушек перед глазами, а на одну крупную «муху» в виде кольца или подковы, это может указывать на отслойку стекловидного тела, рассказала Миргородская. При появлении подобного симптома она рекомендовала как можно скорее обратиться к офтальмологу, чтобы специалист осмотрел глазное дно с широким зрачком. Подобная мера необходима, чтобы исключить повреждение сетчатки, которое в некоторых случаях сопутствует этому процессу, уточнила врач.
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