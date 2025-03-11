ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи
Бывает, когда утром проснешься, вдруг почувствуешь нестерпимо острую боль в шее... Вернувшись усталым с работы, человек заснул в неприспособленном для этого месте в неудобном положении, на сквозняке или на холодном потоке воздуха от вентилятора - все это может стать причиной растяжения мышц шеи во сне.
Если утром у Вас появились симптомы растяжения, не надо несмотря на боль поворачивать голову, с усилием массировать шею или ударять себя по затылку. Прежде всего нужно оставить шейный отдел позвоночника в покое, а затем скорее утолять боль следующими легкими упражнениями.
Растяжения мышц шеи во сне - 2 упражнения, которые помогут
Упражнение 1
Легкими движениями тщательно массируют средний палец на правой руке, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию
Средний палец массируют, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию
Средний палец при этом как бы сжимают большим и указательным пальцами другой руки. Средний палец принадлежит к меридиану перикарда (ответвлению сердечно-сосудистой системы), поэтому раздражение активных точек на нем улучшает кровообращение (3 минуты).
Упражнение 2
Когда боль немного утихнет, слегка гладят точки воздействия, расположенные на линии от края волос на затылке до середины плеча. Делают это тремя пальцами: указательным, средним и безымянным на протяжения 2-х минут
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