Витамины и минералы для укрепления здоровья после зимы: как их получать?

После долгого периода холодов организм заметно ослабевает — укрепить его помогут продукты, богатые витаминами, минералами и другими полезными элементами.К началу весны мы часто испытываем нехватку важных питательных веществ, что может проявляться в виде разных проблем с самочувствием и внешностью: усталости, снижения иммунитета и простуд, плохого состояния кожи, волос и ногтей. Чтобы восстановить силы, улучшить свое состояние и вернуть прежнюю энергию, нужно включать в рацион продукты, помогающие компенсировать такой дефицит витаминов и минералов. О том, какие именно вещества становятся особенно необходимыми весной для сохранения хорошего здоровья и тонуса, в беседе с MedikForum.ru сообщил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Витамин DПосле зимы многие люди испытывают дефицит витамина D, так как он синтезируется в коже под воздействием солнечного света, которого в зимние месяцы сильно не хватает. Этот витамин играет ключевую роль в сохранении крепкого иммунитета и крайне важен для поддержания психического здоровья, предотвращения депрессивных состояний.Источники:Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь);Яичные желтки;Печень трески;Совет эксперта: Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе в солнечные дни, чтобы стимулировать естественную выработку витамина D в организме.Витамин CОн является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему, способствует усвоению железа и улучшает состояние кожи. Весной получать витамин С особенно важно, чтобы противостоять сезонным простудам и усталости.Источники:Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты);Киви;Болгарский перец;Квашеная капуста;Зелень.Совет эксперта: Витамин C быстро разрушается при нагревании, поэтому употреблять содержащие его продукты следует в свежем виде или с минимальной термической обработкой.ЖелезоДефицит железа может вызывать слабость, головокружение, проблемы с концентрацией. После зимы, когда организм ослаблен, важно восполнять его запасы — прежде всего, женщинам, которые регулярно теряют железо из-за менструаций.Источники:Красное мясо (говядина, баранина);Печень;Бобовые (чечевица, фасоль, нут);Гречка;Яблоки, гранаты, сухофрукты (курага, изюм).Совет эксперта: Для лучшего усвоения железа его следует сочетать с продуктами, богатыми витамином C, например, есть мясо с овощами или гречку с зеленью.МагнийЭтот макроэлемент участвует в работе нервной системы, помогает бороться со стрессом, обеспечивает качественный сон. Весной, когда организм перестраивается на новый режим существования в связи с увеличением продолжительности светового дня (это часто вызывает нарушения сна и неврозы), магний особенно важен.Источники:Орехи (миндаль, кешью, грецкие орехи);Семена (тыквенные, подсолнечные, льняные);Зеленые листовые овощи (шпинат, руккола);Горький шоколад (содержание какао не менее 70%).Цельнозерновые продукты (овсянка, бурый рис).Совет эксперта: Нужно контролировать количество употребления кофе и алкоголя, так как они способствуют выведению магния из организма.Омега-3 жирные кислотыДанный тип жиров поддерживает функционирование сердца, мозга и сосудов, улучшает состояние кожи и волос. После зимы их запасы часто истощаются.Источники:Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия);Льняное семя и льняное масло;Грецкие орехи.Совет эксперта: Если нет возможности употреблять достаточно рыбы, можно прибегнуть к приему добавок с омега-3, предварительно проконсультировавшись с врачом.ЦинкОн играет важную роль в поддержании хорошего иммунитета, способствует обновлению клеток и регенерации тканей после повреждения. Весной достаток цинка помогает быстрее восстанавливаться и лучше чувствовать себя в условиях повседневных стрессов и нагрузок.Источники:Мясо (говядина, индейка);Молочные продукты;Тыквенные семечки;Орехи (кешью, миндаль);Бобовые (нут, чечевица).Совет эксперта: Цинк лучше усваивается из животных продуктов, не стоит отказываться от них в это время года.Витамины группы BВитамины B (B1, B2, B6, B12) необходимы для энергетического обмена, работы нервной системы и поддержания тонуса. Их дефицит может вызывать повышенную усталость и раздражительность.Источники:Цельнозерновые продукты (хлеб из муки грубого помола, овсянка);Яйца;Молочные продукты (творог, сыр, кефир);Мясо и субпродукты (печень, почки);Зеленые овощи (брокколи, шпинат).Совет эксперта: Витамины группы B водорастворимы и достаточно быстро выводятся из организма с жидкостями. Важно регулярно включать их в свой рацион.КлетчаткаПосле зимы, когда в рационе часто преобладают тяжелые и калорийные блюда, важно наладить работу пищеварительной системы. Клетчатка помогает очистить организм, улучшить обмен веществ и поддержать здоровье кишечника.Источники:Овощи (морковь, свекла, капуста);Фрукты (яблоки, груши, сливы);Цельнозерновые продукты (гречка, овсянка, булгур);Бобовые (фасоль, чечевица, горох);Орехи и семена.Совет эксперта: Неправильное употребление клетчатки провоцирует вздутие и дискомфорт, при ее получении необходимо пить достаточно воды.АнтиоксидантыЭти вещества помогают бороться с окислительным стрессом, который усиливается после зимы из-за недостатка свежих овощей и фруктов. Они поддерживают активные клеточные процессы, защищают клетки от разрушения, препятствуют развитию воспаления и образованию опухолей.Источники:Ягоды (клюква, черника, облепиха);Зеленый чай;Орехи;Темный шоколад;Овощи (томаты, морковь, тыква).Совет эксперта: В рационе должны присутствовать разноцветные овощи и фрукты — их яркий цвет свидетельствует о высоком содержании антиоксидантов.ВодаПрактически все люди зимой пьют меньше воды, чем нужно. Между тем, чистая жидкость необходима для осуществления всех обменных процессов и своевременного выведения токсинов, поддержания энергии.Совет эксперта: Начинать день полезно со стакана теплой воды с добавлением лимона, а течение дня следует пить чистую воду, травяные чаи и свежевыжатые соки.

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