Правильно ли вы пьете воду? Ошибки, которые совершают почти все

Хотя питье воды совсем не кажется трудной задачей, многие люди допускают схожие ошибки в поддержании своего водного баланса.Казалось бы, что может быть проще, чем выпить стакан воды? Тем не менее, воду нередко пьют неправильно, и особенно часто связанные с гидратацией ошибки совершают люди старше 50 лет, — об этом сообщила диетолог Василиса Пономарева.«Питью воды многие не придают большого значения, хотя поддержание надлежащей гидратации организма оказывает огромное влияние на энергию, концентрацию и общее состояние, особенно у людей старших поколений. Дело не только в том, чтобы пить больше воды. Организм должен получать как жидкость, так и питательные вещества, и когда вода употребляется грамотно, создается их баланс – именно это важно для хорошего самочувствия», - пояснила специалист.Диетолог объяснила, какие ошибки в связи с питьем воды совершают почти все.Вода употребляется только при ощущении жажды. По словам эксперта, с возрастом механизм жажды становится менее чувствительным: например, многие пожилые люди не чувствуют потребности в воде, пока не возникает серьезное обезвоживание. Это повышает риски разных осложнений, включая головокружение, слабость или даже падения.Употребляется слишком много воды без электролитов. Многие люди знают, что пить воду полезно, но если организм увлажняется слишком сильно чистой жидкостью, это может вести к разбавлению электролитов и вызывать неблагополучные симптомы: мышечные спазмы, тошноту, спутанность сознания, а в тяжелых случаях — судороги. Поэтому полезно пить не только воду, но и напитки с электролитами: натрием, калием, магнием. Либо в воду нужно добавлять кусочки или соки овощей и фруктов, содержащих минералы.«Обычная вода не содержит достаточного количества минералов для поддержания правильного электролитного баланса. Поэтому всегда пить только ее неправильно. Следует чередовать простую воду и напитки с натуральными электролитами, например, травяные чаи или натуральные компоты, воду с добавлением фруктов и овощей».Употребляется много кофеиносодержащих напитков. Кофеин является мочегонным средством, способным вызывать обезвоживание. Если человек пьет воду и злоупотребляет кофеином, это создает повышенную нагрузку на почки и лишает организм нужной влаги. Не стоит пить кофе больше 2 чашек в день, а после каждой следует выпивать столько же воды.Воду не пьют утром. Игнорирование утреннего питья воды после пробуждения — большая ошибка. За ночь организм обезвоживается, что способствует утренней вялости и сонливости.При употреблении воды не учитывается уровень активности. Активная физическая деятельность, упражнения и спорт увеличивают потерю жидкости через пот, но многие люди при этом не пьют воду дополнительно. В результате может возникать неприятное ощущение истощения, упадка сил.Отказ от воды вечером, чтобы избежать ночных походов в туалет. Эксперт подчеркивает: нужно пить достаточно жидкости в течение дня, в том числе выпивать некоторое количество воды вечером. Не обязательно употреблять полный стакан, можно выпить небольшими глотками половину. Если перед сном человек долго не пьет воду, а затем ложиться спать, то рискует столкнуться с беспокойным сном, ночными судорогами в ногах или утренней головной болью.Нежелание следить за тем, достаточно ли организму воды. Лучшим индикатором гидратации организма является цвет мочи (в идеале она должна быть бледно-желтой). Игнорирование таких симптомов, как сухость кожи или темная моча, повышает риск осложнений, вызываемых обезвоживанием.«Одним из наиболее опасных последствий недостатка воды в организме является сгущение крови, увеличивающее риск образования тромбов».

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