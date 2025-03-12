Упражнения для правильной посадки головы

Голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть.Сутулая спина, опущенная голова способствуют расслаблению грудной клетки, дыхание затрудняется, ослабевают передние мышцы шеи, возникает мышечное напряжение шеи, кожа обвисает и образуются второй подбородок, морщины и на шее, и на лице! А ведь голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть.ПРАВИЛЬНО ДЕРЖИТЕ ГОЛОВУ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ, РАБОТЫ, СНАПривычки, приводящие к неправильной постановке головы:Неудобное рабочее место (очень важно правильно организовать свое рабочее место, чтобы и позвоночник и голова находились в правильном положении);Чтение лежа (в этом случае также подбородок сильно прижат к груди, что ведет к образованию или увеличению второго подбородка и морщин на шее);Ваша повышенная эмоциональность - излишние торопливые движения головой во время общения, постоянное сокращение шейных мускулов - ненужные наклоны или опускание головы;Неправильное положение во время сна на высокой подушке (подбородок сильно прижат к груди).Во время сна в опоре нуждается не столько голова, сколько шея. При неправильном положении головы во сне шея не отдыхает, а шейные позвонки искривляются. Это может быть причиной головных болей и других неприятных ощущений.ВЫБИРАЕМ СЕБЕ ПОДУШКУ:Чем шире плечи, тем более высокая подушка требуется для хорошего сна.Если человек спит на спине, то ему нужна более низкая подушка, чем при сне на боку.Если матрас мягкий, то подушка должна быть более низкой, чем при сне на более твердой поверхности.Если рука постоянно устраивается под подушку или под голову, то подушка слишком низкая.Если возникает ощущение неудобства, причиной может быть слишком высокая подушка. Если шея утром болит, а плечи деревенеют, то подушка слишком низкая, а матрас слишком жесткий.Правильное положение головы влияет также на состояние и функционирование носовой перегородки, имеющей активные зоны (точки, соотносящиеся с определенным внутренним органом). Сон на твердой подушке возбуждает эти точки, и улучшает работу практически всех систем человеческого организма.ОПУЩЕННАЯ НА ГРУДЬ ГОЛОВА во время ходьбы, чтения, вязания, пребывания в театре, в концертном зале и т. д.Научиться правильно держать голову можно при помощи следующего упражнения:1. Сядьте на стул и выпрямите спину.2. Внимательно смотрите на пол перед собой. Фокусировка внимания на этой области комнаты позволит вам избежать напряжения боковых мышц шеи.3. Опустите плечи и оторвите глаза от пола. Теперь вам необходимо оглядывать всю комнату.Запомните то, как вы держите голову. Это - правильное положение головы, при котором подбородок смотрит вниз, а не вверх!В этом положении хорошо сделать очень эффективное специальное УПРАЖНЕНИЕ на релаксацию - "ВЕШАЛКА" - и правильное положение головы закрепляет, и отдых получаете:1. Сядьте на стул и приведите свою голову в правильное положение.2. Опустите плечи как можно ниже, представляя, что это вешалка.3. Представьте, что ваше тело - это мокрое пальто, которое висит на вешалке.4. Встряхните руки и положите их ладонями вверх на колени.5. Сильно сожмите бедра, а затем полностью расслабьте их.6. Перекрестите ноги в щиколотках и постарайтесь расслабить колени.И еще УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКИ ГОЛОВЫ:Положите скрещенные в замок руки на затылок и с силой надавливайте на них головой;Втяните подбородок (как бы делая глотательное движение) и вытягивайте вверх затылок (как будто хотите вырасти).Положить на голову книгу, или спичечный коробок и ходить с ними, также делать приседания и повороты головой так, чтобы предмет не упал.Сидя, положив одну ладонь на лоб, наклонять голову вперед, одновременно надавливать ладонью на лоб, противодействуя движению головы, примерно в течение 10 секунд, затем отдыхать столько же времени. Повторить упражнение 10 раз.Назначение: укрепляет ослабевшие мышцы в передней области шеи, способствует разработке подвижности шейных позвонков и обеспечивает правильное положение головы.Эти упражнения для правильного положения головы можно делать в любом месте, они незаметны, но результативны!Внимание: При любых процедурах с шеей середину шеи не массируют, так как это может привести к раздражению щитовидной железы.

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