Угроза для жизни: кто подвержен желудочно-кишечному кровотечению

Желудочно-кишечное кровотечение — это опасное состояние, которое повышает риск летального исхода и требует немедленного обращения за медицинской помощью.Когда врачи говорят о желудочно-кишечном кровотечении, это означает потерю крови, которая происходит из-за повреждения сосудов в стенках органов пищеварения. Такое кровотечение может возникать в любом отделе пищеварительной системы, от пищевода до прямой кишки, но в зависимости от своей локализации делится на верхнее и нижнее.Верхнее кровотечение: кровь выделяется из пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки;Нижнее кровотечение: кровь выделяется из тонкого или толстого кишечника, прямой кишки.Кроме того, кровотечение может быть острым или хроническим. Острое обычно бывает быстрым и обильным, а хроническое характеризуется достаточно медленным выделением крови в течение продолжительного времени. Но в обоих случаях оно опасно и требует обращения к врачам, подчеркнула в беседе MedikForum.ru гепатолог Алла Южнова.Кто подвержен желудочно-кишечному кровотечению? По словам медика, данная патология может возникнуть в любом возрасте. В то же время существуют факторы риска, и их влияние делает некоторых людей подверженными такому кровотечению.Кто особенно уязвим?Люди с хроническими заболеваниями ЖКТ — язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом (особенно эрозивным), циррозом печени, болезнью Крона и язвенным колитом, опухолями желудка или кишечника.Люди, принимающие определенные лекарства — нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, ибупрофен), препараты для разжижения крови, кортикостероиды.Люди с вредными привычками — злоупотребляющие алкоголем, курильщики.Люди с травмами или ожогами пищевода.Пожилые люди.Чем опасно желудочно-кишечное кровотечение? Будучи хроническим, оно вызывает анемию — состояние, при котором уменьшается концентрация красных кровяных клеток, снижается уровень гемоглобина и ухудшается обеспечение кислородом внутренних органов.«Острое желудочно-кишечное кровотечение представляет серьезную угрозу для жизни из-за потери крови. Обильное кровотечение может привести к геморрагическому шоку, при котором организм испытывает критическую нехватку кислорода, что чревато развитием полиорганной недостаточности. Без своевременной помощи обильное кровотечение может стать причиной смерти».Симптомы. Проявления желудочно-кишечного кровотечения зависят от локализации и интенсивности кровотечения. Они могут быть явными или скрытыми.Симптомы верхнего желудочно-кишечного кровотечения:Рвота с кровью, которая может быть ярко-красной или напоминать кофейную гущу (если кровь успела свернуться под действием желудочного сока);Черный дегтеобразный стул, который становится таким из-за переваривания крови в кишечнике;Боль в животе;Слабость, головокружение, холодный пот.Симптомы нижнего желудочно-кишечного кровотечения:Кровь в кале (если она ярко-красная, это указывает на кровотечение из нижних отделов кишечника);Более темный чем обычно или бурый стул (становится таким при кровотечении в тонком кишечнике);Боль в животе или заднем проходе.Также при кровотечении в ЖКТ как верхнем, так и нижнем, могут наблюдаться общие симптомы — бледность кожи, учащенное сердцебиение (тахикардия), снижение артериального давления, одышка.«При подозрении на желудочно-кишечное кровотечение важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы избежать тяжелых осложнений и сохранить жизнь».Профиактика. Вот что помогает снизить риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте: для этого нужноСвоевременно лечить заболевания ЖКТ;Избегать бесконтрольного приема НПВП и других обезболивающих препаратов;С осторожностью употреблять продукты и напитки, которые раздражают слизистую: специи и острые блюда, алкоголь, горячие напитки и еду.Регулярно проходить обследования при наличии хронических заболеваний ЖКТ.

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