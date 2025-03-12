Недооцененный симптом: какие опасные патологии могут быть причиной боли в горле
Боль в горле часто возникает как сопутствующий симптом ОРВИ, при которых слизистая оболочка ротоглотки поражается вирусами и подвергается воспалению. Как правило, такой болевой синдром проходит через несколько дней, и его возникновение не вызывает сильного беспокойства или опасений. Но такое спокойное отношение к боли в горле возникает из-за того, что ее опасность недооценивается, заявил оториноларинголог Георгий Абакумов. По словам врача, помимо простуды есть и другие, не столь безобидные причины боли в горле, о которых мало кто задумывается.
Боль в горле может предшествовать сердечному приступу
Многие пациенты, пережившие инфаркт, впоследствии сообщали, что за несколько дней до сердечного приступа у них болело горло.
«Боль в горле может быть предупреждающим симптомом инфаркта миокарда (особенно у женщин) — при его развитии болевые ощущения могут иррадиировать (отдавать) в шею, челюсть или горло из-за особенностей иннервации сердца. По этой причине боль в горле, возникающая при отсутствии простуды, должна настораживать — особенно, если она сопровождается давлением или жжением в груди, одышкой, тошнотой, головокружением, болезненностью в левой руке».
Другие опасные патологии, которые могут быть причиной боли в горле
Ангина (острый тонзиллит). В ее случае воспаляются небные миндалины, и особую угрозу для здоровья создают осложнения этого воспалительного процесса:
Паратонзиллярный абсцесс — гнойное воспаление тканей вокруг миндалин;
Распространение воспаления на другие органы (сердце, почки, суставы), что может привести к ревматизму или гломерулонефриту.
Симптомы ангины:
Сильная боль в горле, усиливающаяся при глотании;
Высокая температура (до 39-40 градусов);
Увеличение и покраснение миндалин, иногда с гнойным налетом;
Увеличение лимфатических узлов на шее;
Общая слабость и интоксикация.
Дифтерия. Эта инфекция, вызываемая бактерией Corynebacterium diphtheriae, поражает дыхательные пути и способствует тяжелым осложнениям, таким как
Токсическое поражение сердца, почек и нервной системы;
Удушье из-за отека гортани и закупорки дыхательных путей.
Симптомы дифтерии:
Умеренная боль в горле;
Образование плотных серых пленок на миндалинах, которые трудно удалить;
Отек шеи;
Высокая температура;
Затрудненное дыхание и глотание.
Эпиглоттит. Данная патология, также возникающая вследствие бактериального поражения, характеризуется воспалением надгортанника, которое мешает человеку нормально дышать. Что при этом может произойти:
Полная блокировка дыхательных путей, приводящая к удушью;
Сепсис (заражение крови).
Симптомы эпиглоттита:
Сильная боль в горле;
Затрудненное дыхание и глотание;
Высокая температура;
Слюнотечение;
Хриплый голос или его потеря.
Рак горла. Злокачественный процесс развивается в гортани, глотке или миндалинах, при этом опухоль может распространять метастазы в другие органы. Для человека с этим заболеванием повышается риск летального исхода.
Симптомы рака горла:
Длительная боль в горле, не поддающаяся лечению известными способами;
Охриплость голоса;
Затрудненное глотание;
Потеря веса;
Увеличение лимфатических узлов на шее.
Абсцессы. Абсцессы в горле (паратонзиллярный, заглоточный) — это гнойные образования, которые могут возникать как осложнение инфекций. Вот их возможные наиболее опасные последствия:
Распространение инфекции на соседние ткани;
Сепсис;
Удушье из-за отека.
Симптомы абцессов:
Сильная односторонняя боль в горле;
Затрудненное открывание рта;
Высокая температура;
Отек и асимметрия шеи;
Затрудненное дыхание и глотание.
Мононуклеоз. Инфекционный мононуклеоз вызывается вирусом Эпштейна-Барр и поражает лимфатическую систему. Человек с этой патологией рискует заполучить разрыв селезенки при физической нагрузке.
Симптомы мононуклеоза:
Боль в горле;
Увеличение миндалин с белым налетом;
Увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки;
Высокая температура;
Слабость и утомляемость.
Заболевания щитовидной железы. Некоторые патологии щитовидной железы (например, тиреоидит), могут вызывать боль в горле из-за воспаления и увеличения органа. При болезнях щитовидки, способствующих ее дисфункции, могут возникать разнообразные проблемы со здоровьем, так как железа, несмотря на скромный размер, «дирижирует» работой всего организма.
Симптомы заболевания щитовидной железы:
Боль в передней части шеи;
Затрудненное глотание;
Изменение голоса;
Шишка или уплотнение, заметные при осмотре шеи.
ВИЧ-инфекция. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции боль в горле может возникать как проявление острой вирусной фазы. Опасным последствием ВИЧ, поражающей белые клетки крови, становится ослабление иммунной системы, из-за которого повышается вероятность развития угрожающих жизни заболеваний, включая туберкулез и рак.
Симптомы ВИЧ-инфекциии:
Боль в горле;
Лихорадка;
Увеличение лимфатических узлов;
Сыпь на коже.
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