Недооцененный симптом: какие опасные патологии могут быть причиной боли в горле

Боль в горле часто не воспринимается как признак серьезной проблемы со здоровьем, но такое ощущение может быть отнюдь не безобидным.Боль в горле часто возникает как сопутствующий симптом ОРВИ, при которых слизистая оболочка ротоглотки поражается вирусами и подвергается воспалению. Как правило, такой болевой синдром проходит через несколько дней, и его возникновение не вызывает сильного беспокойства или опасений. Но такое спокойное отношение к боли в горле возникает из-за того, что ее опасность недооценивается, заявил оториноларинголог Георгий Абакумов. По словам врача, помимо простуды есть и другие, не столь безобидные причины боли в горле, о которых мало кто задумывается.Боль в горле может предшествовать сердечному приступуМногие пациенты, пережившие инфаркт, впоследствии сообщали, что за несколько дней до сердечного приступа у них болело горло.«Боль в горле может быть предупреждающим симптомом инфаркта миокарда (особенно у женщин) — при его развитии болевые ощущения могут иррадиировать (отдавать) в шею, челюсть или горло из-за особенностей иннервации сердца. По этой причине боль в горле, возникающая при отсутствии простуды, должна настораживать — особенно, если она сопровождается давлением или жжением в груди, одышкой, тошнотой, головокружением, болезненностью в левой руке».Другие опасные патологии, которые могут быть причиной боли в горлеАнгина (острый тонзиллит). В ее случае воспаляются небные миндалины, и особую угрозу для здоровья создают осложнения этого воспалительного процесса:Паратонзиллярный абсцесс — гнойное воспаление тканей вокруг миндалин;Распространение воспаления на другие органы (сердце, почки, суставы), что может привести к ревматизму или гломерулонефриту.Симптомы ангины:Сильная боль в горле, усиливающаяся при глотании;Высокая температура (до 39-40 градусов);Увеличение и покраснение миндалин, иногда с гнойным налетом;Увеличение лимфатических узлов на шее;Общая слабость и интоксикация.Дифтерия. Эта инфекция, вызываемая бактерией Corynebacterium diphtheriae, поражает дыхательные пути и способствует тяжелым осложнениям, таким какТоксическое поражение сердца, почек и нервной системы;Удушье из-за отека гортани и закупорки дыхательных путей.Симптомы дифтерии:Умеренная боль в горле;Образование плотных серых пленок на миндалинах, которые трудно удалить;Отек шеи;Высокая температура;Затрудненное дыхание и глотание.Эпиглоттит. Данная патология, также возникающая вследствие бактериального поражения, характеризуется воспалением надгортанника, которое мешает человеку нормально дышать. Что при этом может произойти:Полная блокировка дыхательных путей, приводящая к удушью;Сепсис (заражение крови).Симптомы эпиглоттита:Сильная боль в горле;Затрудненное дыхание и глотание;Высокая температура;Слюнотечение;Хриплый голос или его потеря.Рак горла. Злокачественный процесс развивается в гортани, глотке или миндалинах, при этом опухоль может распространять метастазы в другие органы. Для человека с этим заболеванием повышается риск летального исхода.Симптомы рака горла:Длительная боль в горле, не поддающаяся лечению известными способами;Охриплость голоса;Затрудненное глотание;Потеря веса;Увеличение лимфатических узлов на шее.Абсцессы. Абсцессы в горле (паратонзиллярный, заглоточный) — это гнойные образования, которые могут возникать как осложнение инфекций. Вот их возможные наиболее опасные последствия:Распространение инфекции на соседние ткани;Сепсис;Удушье из-за отека.Симптомы абцессов:Сильная односторонняя боль в горле;Затрудненное открывание рта;Высокая температура;Отек и асимметрия шеи;Затрудненное дыхание и глотание.Мононуклеоз. Инфекционный мононуклеоз вызывается вирусом Эпштейна-Барр и поражает лимфатическую систему. Человек с этой патологией рискует заполучить разрыв селезенки при физической нагрузке.Симптомы мононуклеоза:Боль в горле;Увеличение миндалин с белым налетом;Увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки;Высокая температура;Слабость и утомляемость.Заболевания щитовидной железы. Некоторые патологии щитовидной железы (например, тиреоидит), могут вызывать боль в горле из-за воспаления и увеличения органа. При болезнях щитовидки, способствующих ее дисфункции, могут возникать разнообразные проблемы со здоровьем, так как железа, несмотря на скромный размер, «дирижирует» работой всего организма.Симптомы заболевания щитовидной железы:Боль в передней части шеи;Затрудненное глотание;Изменение голоса;Шишка или уплотнение, заметные при осмотре шеи.ВИЧ-инфекция. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции боль в горле может возникать как проявление острой вирусной фазы. Опасным последствием ВИЧ, поражающей белые клетки крови, становится ослабление иммунной системы, из-за которого повышается вероятность развития угрожающих жизни заболеваний, включая туберкулез и рак.Симптомы ВИЧ-инфекциии:Боль в горле;Лихорадка;Увеличение лимфатических узлов;Сыпь на коже.

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