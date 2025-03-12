Кардиолог Арланова рассказала о возможных предвестниках инсульта
По словам специалиста, внезапное нарушение мозгового кровообращения не всегда происходит без предупреждения. У каждого четвёртого пациента, перенёсшего инсульт, ранее наблюдались тревожные симптомы, указывающие на риск его возникновения. Эти признаки связаны с так называемыми транзиторными ишемическими атаками (ТИА), которые также называют микроинсультами.
Арланова подчеркнула, что симптомы ТИА схожи с признаками полноценного инсульта, но имеют кратковременный характер. Такие проявления, как внезапное головокружение, кратковременное онемение конечностей, скачки артериального давления, проблемы с речью и зрением могут пройти самостоятельно или после незначительной медикаментозной коррекции. Именно эта мимолётность делает ТИА особенно опасными: многие пациенты не придают значения таким эпизодам, полагая, что состояние нормализовалось без последствий.
Однако перенесённые транзиторные ишемические атаки существенно увеличивают риск развития инсульта в течение последующих дней и даже лет. В связи с этим врач призвала не игнорировать подобные симптомы и при их возникновении своевременно обращаться за медицинской помощью. Ранняя диагностика и профилактика помогут снизить вероятность серьёзных осложнений и защитить мозговое кровообращение от катастрофических последствий.
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