Ученые назвали простой завтрак, способный спасти от рака кишечника

Зарубежные исследователи выяснили, что употребление натурального йогурта без лишних добавок на завтрак помогает снизить риск развития рака кишечника.Как передает Sun со ссылкой на ученых, даже одна порция йогурта в неделю уменьшает риск появления опасного заболевания. Эффективность продукта была еще выше при регулярном употреблении йогурта дважды в неделю в течение длительного времени.Специалисты отметили, что положительное влияние продукта на кишечник связано с изменением микробиома и бифидобактериями, оказывающими противовоспалительный эффект.Риск рака снижается "за счет поддержания сбалансированной кишечной микрофлоры, которая может помочь исключить вредные микробы", уточнили специалисты.Сообщается, что в работе исследователей приняли участие порядка 150 тысяч человек.Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева отметила, что в магазинный йогурт могут добавлять сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы. Такие добавки не делают продукт полезным. Тогда как в натуральном йогурте - только молоко и кисломолочные бактерии. Его можно использовать в здоровом питании, давать детям, но и хранится такой продукт от трех до пяти суток.

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