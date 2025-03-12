Спасение от стресса: какие способы помогают быстро снять нервное напряжение
Иногда стресс накатывает внезапно, и нужно быстро взять себя в руки, чтобы не допустить эмоционального срыва или паники. В таких случаях на помощь приходят простые и эффективные методы, которые могут вернуть душевное равновесие и способность рационально думать за очень короткое время. О том, как важно уметь быстро снимать нервное напряжение, в беседе с MedikForum.ru рассказала психолог Анастасия Пешкова.
«Сегодня стресс — неотъемлемая часть жизни. Работа, семейные обязанности, денежные траты, информационная перегрузка — все это создает постоянное напряжение, которое негативно влияет на физическое и психическое здоровье. Хронический стресс может привести к серьезным последствиям, таким как депрессия и тревожность, бессонница, сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета. Чтобы избежать этих проблем, нужно уметь сопротивляться его разрушительному воздействию, быстро успокаиваться и сохранять здоровую психику», - констатировала эксперт.
Какие способы помогают быстро снять нервное напряжение?
Объятие бабочки. Нужно принять позу бабочки: для этого следует скрестить руки на груди так, чтобы кончики пальцев находились под ключицами. Большие пальцы при этом могут соприкасаться друг с другом и образовывать тело бабочки, а расставленные пальцы будут представлять собой крылья.
Что делать:
Легко постукивайте пальцами под ключицами — попеременно справа и слева или одновременно с двух сторон.
Продолжая постукивать, начните глубоко дышать так, чтобы при вдохе живот наполнялся воздухом и округлялся. Выдыхать нужно медленно.
Закройте глаза и расслабьтесь: с закрытыми глазами можно лучше сосредоточиться на упражнении.
Когда почувствуете, что острое напряжение стихло, можете опустить руки — обычно это происходит через одну-три минуты.
В этом случае работает так называемая билатеральная стимуляция: постукивания справа и слева стимулируют деятельность парасимпатической нервной системы, ответственной за состояние спокойствия, стабилизации.
Дыхательные техники. Многие методы, основанные на определенных режимах дыхания, эффективны для снижения уровня стрессового гормона кортизола и успокоения нервной системы.
Диафрагмальное дыхание:
Положите одну руку на грудь, другую на живот;
Делайте медленный вдох через нос, чувствуя, как поднимается живот. Такой вдох должен длиться, пока живот не наполниться воздухом;
Выдохните через рот, ощущая, как живот опускается.
Повторяйте в течение 5 минут.
Этот метод успокаивает, улучшая кислородный обмен.
Дыхание 4-7-8:
Сядьте удобно или лягте;
Делайте вдох носом на протяжении 4 секунд;
Задержите дыхание на 7 секунд;
Медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.
Повторите 4-5 раз.
Эта техника помогает быстро снизить тревожность.
Дыхание 5-5-5:
Сядьте удобно, закройте глаза;
Сделайте вдох носом – он должен продолжаться 5 секунд;
Задержите дыхание на 5 секунд;
Медленно выдохните через рот – выдох должен длиться 5 секунд.
Повторите 3-5 раз.
Такая техника тоже помогает при сильном напряжении.
Использование холодной воды. Холодная вода помогает «перезагрузить» нервную систему и отвлечься от стресса.
Что делать:
Умойтесь холодной водой;
Наберите в ладони холодную воду и приложите к вискам;.
Если есть возможность, опустите руки в холодную воду на 30 секунд.
Точечный массаж. Массаж определенных точек на теле тоже способствует расслаблению.
Точка «Хэ-гу»:
Найдите точку между большим и указательным пальцем на тыльной стороне ладони;
Нажмите на нее большим пальцем другой руки и массируйте круговыми движениями в течение 1-2 минут.
Массаж мочек ушей:
Помассируйте мочки ушей большим и указательным пальцами.
Эти техники помогают при стрессе за счет улучшения кровообращения.
Смена фокуса внимания. Иногда достаточно отвлечься, чтобы снизить уровень стресса.
Метод 5-4-3-2-1:
Назовите пять вещей, которые вы видите вокруг;
Назовите четыре вещи, которые вы можете потрогать;
Назовите три разных звука, которые вы слышите;
Назовите два аромата, которые вы чувствуете.
Назовите вкус, который вы ощущаете.
Данный метод переключает внимание и помогает отстраниться от тревожных мыслей.
Физическая активность. Для снятия напряжения бывают полезными даже небольшие усилия.
Как выполнять быстрые упражнения:
Сожмите кулаки на 5 секунд, затем расслабьте. Повторите пять раз;
Потрясите руками и ногами в течение 30 секунд;
Сделайте 10 приседаний или прыжков на месте.
Жевательная резинка. Жевание помогает снизить уровень кортизола и отвлечься от стресса.
Как использовать:
Возьмите жвачку с мятным вкусом и пожуйте в течение 5-10 минут, полностью сосредоточившись на процессе жевания.
Прогрессивная мышечная релаксация. Этот метод помогает быстро восстановиться при стрессе.
Как выполнять:
Сядьте или лягте удобно.
Напрягите мышцы ступней на 5 секунд, затем расслабьте.
Аналогичным образом напрягайте и расслабляйте мышцы икр, бедер, живота, рук, плеч, шеи.
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