Кофе оказался полезен для здоровья сердца
Умеренное потребление кофе, как демонстрируют исследования, полезно для сердца. Особенно если сочетать это с правильной диетой. Вот несколько причин, почему так происходит.
Уменьшение воспаления. В кофе много противовоспалительных соединений. Это хлорогеновые кислоты и кофейная кислота. Об этом сказала Энджи Конегни, зарегистрированный диетолог и владелица Radish Nutrition LLC. По словам Лизы Эндрюс, магистра педагогических наук, сертифицированного диетолога, доктора медицины, антиоксиданты в кофе также защищают от развития диабета. Это ещё один фактор риска возникновения болезней сердца.
Снижение кровяного давления. Согласно одному исследованию, у взрослых, регулярно выпивающих 3?4 чашки кофе в сутки, кровяное давление было ниже, чем у тех, кто не употребляет кофе или пьёт более 4 чашек в день.
Предотвращение обезвоживания. На самом деле мочегонный эффект кофеина в стандартной порции кофе слабый. Особенно если у вас уже сформирована толерантность к этому веществу.
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