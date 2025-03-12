Опасна не меньше чем густая: что может означать чересчур жидкая кровь
Чересчур жидкая кровь — гипокоагуляция — повышает риск кровотечений, а также может быть симптомом опасных патологий.
Кровь — это жизненно важная жидкость, которая выполняет множество функций: транспортирует кислород и питательные вещества, удаляет продукты обмена, поддерживает иммунитет. Часто можно услышать, что для здоровья опасна густая кров, так как в ее случае возрастают риски тромбоза. Но чересчур жидкая кровь опасна не меньше, об этом заявил кардиолог Олег Варфоломеев.
«Что такое жидкая кровь? Это отражение ее плохой способности к свертыванию, что бывает при слишком небольшом количестве тромбоцитов (клеток, отвечающих за свертываемость) или при нарушениях работы факторов свертывания. Такие изменения, в свою очередь, обуславливаются разными факторами, врожденными и приобретенными».
Что вызывает гипокоагуляцию (разжиженную кровь)?
Прием лекарств. В частности, делать кровь излишне жидкой могут следующие препараты
Антикоагулянты (например, варфарин, гепарин, ривароксабан): они часто назначаются для профилактики тромбов при заболеваниях сердца, после операций или при фибрилляции предсердий.
Антиагреганты (например, аспирин, клопидогрел): они используются для предотвращения образования тромбов у пациентов с ишемической болезнью сердца или после инфаркта.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): свертываемость крови снижает их длительный прием.
Заболевания крови. Слишком жидкая кровь может означать, что имеются
Гемофилия: является наследственным заболеванием, при котором нарушена выработка факторов свертывания.
Тромбоцитопения: в ее случае пониженный уровень тромбоцитов становится следствием аутоиммунных заболеваний, инфекций.
Болезнь Виллебранда: еще одно наследственное нарушение, связанное с дефектом фактора свертывания.
Дефицит витаминов и минералов. Кровь разжижают следующие дефицитные состояния
Недостаток витамина К: он необходим для синтеза факторов свертывания, а его дефицит может возникать при заболеваниях печени, длительном приеме антибиотиков или неправильном питании.
Дефицит железа: часто является следствием несбалансированного питания.
Заболевания печени. Печень синтезирует большинство факторов свертывания. При циррозе, гепатите или других заболеваниях печени их выработка снижается.
Инфекции и воспаления. К развитию тромбоцитопении, при которой кровь становится чересчур жидкой, ведут вирусные гепатиты, ВИЧ.
Аутоиммунные заболевания. Они также могут влиять на свертываемость крови, способствуя ее разжижению — например, такое происходит при системной красной волчанке.
Онкологические заболевания. Жидкая кровь может означать, что имеется лейкемия.
Чем опасно излишнее разжижение крови? В его случае повышается риск кровотечений, которые могут быть как внешними, так и внутренними.
«При жидкой крови даже незначительные травмы могут вести к длительным кровотечениям. Например, порез при бритье или удаление зуба могут вызвать у человека аномально обильную кровопотерю. Также повышается риск различных внутренних кровотечений, среди которых особенно опасны кровоизлияния в мозг, свойственные геморрагическому инсульту. Женщины с излишне разжиженной кровью подвергаются опасным кровотечениям во время родов».
Симптомы жидкой крови. Их проявление зависят от степени разжижения крови и локализации кровотечений. Основные признаки включают
Длительные кровотечения из мелких ран;
Частые носовые кровотечения;
Кровоточивость десен;
Появление синяков даже при незначительных ударах;
Кровь в моче или кале;
Обильные менструации у женщин;
Анемию (при которой возникают слабость, головокружение, бледность).
«Излишне разжиженная кровь — это серьезное состояние, которое требует внимательного отношения и своевременного лечения. Если вы заметили у себя симптомы гипокоагуляции, обязательно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и правильное лечение помогут избежать осложнений и сохранить здоровье».
Профилактика. Чтобы снизить риск опасных кровотечений из-за гипокоагуляции, важно:
Избегать травмоопасных ситуаций;
Регулярно контролировать показатели свертываемости крови;
Соблюдать рекомендации врача по приему лекарств;
Употреблять продукты, богатые витамином К (зелень, брокколи, шпинат);
Избегать алкоголя, который может усиливать кровоточивость.
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