Факторы окружающей среды и гены играют ключевую роль в развитии рака

Ученые выяснили, как факторы окружающей среды, известные как экспосомы, взаимодействуют с генами, влияя на риск развития рака. Узма Сакиб, Кэтрин Э. Рикс, Александр Г. Обухов и Кришнан Хажела из Devi Ahilya Vishwavidyalaya (DAVV) в Индоре подчеркивают, как загрязнение, диета, инфекции и хронический стресс могут вызывать генетические изменения, которые могут привести к раку. Понимание этих связей может сыграть решающую роль в профилактике рака и стратегиях общественного здравоохранения. Новая статья была опубликована в Oncotarget.Гены хранят инструкции о том, как функционирует организм, но они могут быть повреждены вредными воздействиями. Загрязненный воздух, радиация, табачный дым и обработанные пищевые продукты могут привести к повреждению ДНК, нарушая естественную способность организма к самовосстановлению. Со временем эти генетические изменения могут увеличить риск развития рака. Авторы подчеркивают, что практически каждый человек ежедневно подвергается воздействию факторов риска рака.«Согласно Глобальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха, почти все население мира (>99%) дышит загрязненным воздухом, показатели которого превышают установленные нормы», - говорят они.Например, загрязнение воздуха связывают с раком легких, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной рака кожи. Обработанное мясо содержит вредные химикаты, которые могут повредить ДНК, а чрезмерное употребление алкоголя, как было показано, повышает риск рака печени, вызывая накопление токсинов в клетках. Даже хронический стресс и гормональный дисбаланс могут ослабить естественную защиту организма от рака, изменяя ключевые генетические пути.Инфекции также играют важную роль в риске рака. Бактерия Helicobacter pylori может вызывать рак желудка, повреждая клетки желудка, в то время как вирус папилломы человека (ВПЧ) тесно связан с раком шейки матки. Другие бактерии, вирусы и грибки могут вносить генетическую нестабильность, которая способствует росту опухоли.Несмотря на эти риски, ученые подсчитали, что до 40% случаев рака можно предотвратить с помощью изменения образа жизни, например, здорового питания, регулярных физических упражнений и избегания вредных воздействий. Достижения в области исследовательских технологий помогают ученым лучше понять, как факторы окружающей среды изменяют гены, что приводит к новым стратегиям обнаружения и профилактики рака.«Понимание исследовательской оси «экспосом-ген-рак» окажет значительное влияние на общественное здравоохранение и разработку более эффективных стратегий профилактики и лечения заболеваний», - объясняют ученые.В статье подчеркивается настоятельная необходимость повышения осведомленности общественности и принятия политических мер для снижения воздействия вредных экологических рисков. Поскольку ученые продолжают изучать связь между экспосомами и генетическими изменениями, их выводы могут произвести революцию в усилиях общественного здравоохранения и стратегиях профилактики рака.Осознавая долгосрочное воздействие экологических воздействий, отдельные лица, сообщества и политики могут предпринять значимые шаги для снижения риска рака и содействия созданию более здоровой окружающей среды для будущих поколений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки