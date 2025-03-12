ТАJСN: плотоядная диета повышает риск почечнокаменной болезни
Плотоядная диета (также известная как диета хищника — carnivore diet) предписывает существенно сократить долю фруктов, овощей, ягод и круп в рационе. Предпочтение отдается мясу, яйцам, рыбе, морепродуктам и птице. От хлебобулочных и кондитерских изделий также рекомендуется отказаться из-за высокого содержания углеводов. Предполагается, что переход на такую диету помогает сбросить лишний вес и облегчить симптомы расстройств желудка.
Тем не менее у питания продуктами животного происхождения есть существенные недостатки. В статье, опубликованной в ТАJСН, ученые описали случай 68-летнего мужчины, у которого почечнокаменная болезнь на ранней стадии развилась спустя год питания исключительно мясом. Анализ показал, что у пациента была повышена вероятность образования камней трех типов: из оксалата кальция, фосфата кальция и мочевой кислоты.
Ученые объяснили, что плотоядная диета смещает кислотно-щелочной баланс организма в сторону повышения кислотности, что провоцирует кристаллизацию растворенных в моче веществ.
Исследователи добавили, что богатая клетчаткой (растительными волокнами) диета подпитывает кишечные бактерии, которые могут препятствовать образованию камней в почках. По этой причине отказываться от фруктов и овощей может быть нецелесообразно.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий