Спасение от стресса: какие способы помогают быстро снять нервное напряжение

Владеть приемами, позволяющими быстро успокоиться в стрессовой ситуации, полезно всем.Иногда стресс накатывает внезапно, и нужно быстро взять себя в руки, чтобы не допустить эмоционального срыва или паники. В таких случаях на помощь приходят простые и эффективные методы, которые могут вернуть душевное равновесие и способность рационально думать за очень короткое время. О том, как важно уметь быстро снимать нервное напряжение, в беседе с MedikForum.ru рассказала психолог Анастасия Пешкова.«Сегодня стресс — неотъемлемая часть жизни. Работа, семейные обязанности, денежные траты, информационная перегрузка — все это создает постоянное напряжение, которое негативно влияет на физическое и психическое здоровье. Хронический стресс может привести к серьезным последствиям, таким как депрессия и тревожность, бессонница, сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета. Чтобы избежать этих проблем, нужно уметь сопротивляться его разрушительному воздействию, быстро успокаиваться и сохранять здоровую психику», - констатировала эксперт.Какие способы помогают быстро снять нервное напряжение?Объятие бабочки. Нужно принять позу бабочки: для этого следует скрестить руки на груди так, чтобы кончики пальцев находились под ключицами. Большие пальцы при этом могут соприкасаться друг с другом и образовывать тело бабочки, а расставленные пальцы будут представлять собой крылья.Что делать:Легко постукивайте пальцами под ключицами — попеременно справа и слева или одновременно с двух сторон.Продолжая постукивать, начните глубоко дышать так, чтобы при вдохе живот наполнялся воздухом и округлялся. Выдыхать нужно медленно.Закройте глаза и расслабьтесь: с закрытыми глазами можно лучше сосредоточиться на упражнении.Когда почувствуете, что острое напряжение стихло, можете опустить руки — обычно это происходит через одну-три минуты.В этом случае работает так называемая билатеральная стимуляция: постукивания справа и слева стимулируют деятельность парасимпатической нервной системы, ответственной за состояние спокойствия, стабилизации.Дыхательные техники. Многие методы, основанные на определенных режимах дыхания, эффективны для снижения уровня стрессового гормона кортизола и успокоения нервной системы.Диафрагмальное дыхание:Положите одну руку на грудь, другую на живот;Делайте медленный вдох через нос, чувствуя, как поднимается живот. Такой вдох должен длиться, пока живот не наполниться воздухом;Выдохните через рот, ощущая, как живот опускается.Повторяйте в течение 5 минут.Этот метод успокаивает, улучшая кислородный обмен.Дыхание 4-7-8:Сядьте удобно или лягте;Делайте вдох носом на протяжении 4 секунд;Задержите дыхание на 7 секунд;Медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.Повторите 4-5 раз.Эта техника помогает быстро снизить тревожность.Дыхание 5-5-5:Сядьте удобно, закройте глаза;Сделайте вдох носом – он должен продолжаться 5 секунд;Задержите дыхание на 5 секунд;Медленно выдохните через рот – выдох должен длиться 5 секунд.Повторите 3-5 раз.Такая техника тоже помогает при сильном напряжении.Использование холодной воды. Холодная вода помогает «перезагрузить» нервную систему и отвлечься от стресса.Что делать:Умойтесь холодной водой;Наберите в ладони холодную воду и приложите к вискам;.Если есть возможность, опустите руки в холодную воду на 30 секунд.Точечный массаж. Массаж определенных точек на теле тоже способствует расслаблению.Точка «Хэ-гу»:Найдите точку между большим и указательным пальцем на тыльной стороне ладони;Нажмите на нее большим пальцем другой руки и массируйте круговыми движениями в течение 1-2 минут.Массаж мочек ушей:Помассируйте мочки ушей большим и указательным пальцами.Эти техники помогают при стрессе за счет улучшения кровообращения.Смена фокуса внимания. Иногда достаточно отвлечься, чтобы снизить уровень стресса.Метод 5-4-3-2-1:Назовите пять вещей, которые вы видите вокруг;Назовите четыре вещи, которые вы можете потрогать;Назовите три разных звука, которые вы слышите;Назовите два аромата, которые вы чувствуете.Назовите вкус, который вы ощущаете.Данный метод переключает внимание и помогает отстраниться от тревожных мыслей.Физическая активность. Для снятия напряжения бывают полезными даже небольшие усилия.Как выполнять быстрые упражнения:Сожмите кулаки на 5 секунд, затем расслабьте. Повторите пять раз;Потрясите руками и ногами в течение 30 секунд;Сделайте 10 приседаний или прыжков на месте.Жевательная резинка. Жевание помогает снизить уровень кортизола и отвлечься от стресса.Как использовать:Возьмите жвачку с мятным вкусом и пожуйте в течение 5-10 минут, полностью сосредоточившись на процессе жевания.Прогрессивная мышечная релаксация. Этот метод помогает быстро восстановиться при стрессе.Как выполнять:Сядьте или лягте удобно.Напрягите мышцы ступней на 5 секунд, затем расслабьте.Аналогичным образом напрягайте и расслабляйте мышцы икр, бедер, живота, рук, плеч, шеи.

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