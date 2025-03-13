Усталость после сна: почему она возникает, даже если сон был достаточным?

Ощущение усталости после сна часто связывают с его нехваткой, однако оно может возникать, даже если человек спит рекомендуемые семь-восемь часов каждую ночь.Почему, несмотря на возможность достаточно спать ночью, мы все равно можем испытывать после такого продолжительного сна состояние изнурения, упадка сил? Зачастую причины подобного отсутствия энергии скрываются в самом образе жизни, повседневных привычках, — об этом рассказала врач общей практики Татьяна Захарова. Говоря о распространенных провокаторах усталости после сна, специалист выделила следующие факторы.Дефицит железа. Его нехватка лишает человека запаса сил, выносливости и способности концентрироваться. Дефицит железа приводит к снижению транспортировки кислорода к мышцам и другим клеткам организма, что способствует возникновению состояния истощения.«Когда мы дышим и получаем кислород, железо в нашем организме связывается с гемоглобином и распределяет этот кислород по всему организму через кровь, что способствует выработке энергии в клетках. Если этот процесс нарушается из-за нехватки железа, мы начинаем страдать от недостатка энергии».Что провоцирует дефицит железа в организме:Его недостаточное потребление: в рационе недостает мяса, субпродуктов.Плохое усвоение: на это влияют заболевания ЖКТ (гастрит, целиакия), нехватка витамина C (он необходим для усвоения железа), избыток употребляемого кофе, чая или продуктов с кальцием (они мешают всасыванию железа), кровопотеря (например, внутренние кровотечения, менструации), повышенные физические нагрузки, паразитарные инфекции.Недостаточное употребление воды. Даже если организм лишь слегка обезвожен, это отрицательно сказывается на уровне энергии. Из-за недостатка воды кровь густеет, и сердцу становится сложнее эффективно перекачивать ее по всему телу — это приводит к появлению неприятных симптомов истощения.«Сколько жидкости нужно организму? Ее количество определяется по формуле «30 мл на килограмм массы тела». То есть, если вы весите около 70 килограммов, вам следует выпивать около 2,1 литра жидкости в день».Алкоголь перед сном. Бокал вина вечером может давать расслабляющий эффект, однако алкоголь в крови отрицательно влияет на циклы сна и способствует ночным пробуждениям для посещения туалета. Если человек спит достаточно, но его сон является прерывистым, это тоже может вызывать усталость после пробуждения.«Если вы все же хотите выпить бокал вина, сделайте это за три-четыре часа до сна».Слишком много простых углеводов. Нездоровая пища, содержащая большое количество сахара и простых углеводов, вызывает значительные колебания уровня сахара в крови. Сначала после ее употребления его уровень в крови быстро повышается. В ответ поджелудочная железа выделяет много инсулина, под действием которого концентрация глюкозы резко сокращается. При ее значительном снижении организм активно выделяет гормоны стресса (адреналин и кортизол), чтобы вновь повысить уровень глюкозы, и этот гормональный всплеск формирует чувство усталости и разбитости. Наиболее сильно утром оно ощущается, если простые углеводы употребляются накануне вечером.Отсутствие завтрака. Организму утром для активизации необходимых физиологических процессов нужна энергия. Когда человек не завтракает, он лишает свой организм такой энергии, так как его тело не получает веществ, необходимых для ускорения обмена веществ и работы мозга в самом начале дня. Как итог, возникает чувство истощения.Недостаток физических нагрузок. Регулярные физические упражнения (достаточно 20 минут три раза в неделю) стимулируют деятельность сердечно-сосудистой системы, благодаря чему организм лучше обеспечивается кислородом, важным для выработки энергии. Малоподвижность сопряжена с низким содержанием кислорода.

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