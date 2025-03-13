Включите это в свой рацион и вы нормализуете свой обмен веществ!

Для практически здорового человека главное достоинство проростков пшеницы состоит в очищении организма от мусора. Происходит это только в случае систематического и длительного употребления. Ведь организм засорялся десятилетиями.Для практически здорового человека главное достоинство проростков пшеницы состоит в очищении организма от мусора. Происходит это только в случае систематического и длительного употребления. Ведь организм засорялся десятилетиями. Среди сравнительно краткосрочных результатов можно отметить заметное улучшение внешнего вида волос - такого изменения не добиться никакими шампунями.Далее: эффективная профилактика рака и кариеса, нормализация обмена веществ, повышение общего тонуса и сопротивляемости организма, укрепление нервной системы, улучшение сна, очищение кишечника и многое другое.Особо следует отметить благотворное влияние проростков на зрение. Если вы носите очки, но в принципе способны обходиться без них, - можете их выбросить, потому что через несколько месяцев питания проростками очки вам больше не понадобятся. (Особенно если выполнять упражнения по системе Бейтса).В зависимости от текущего состояния, стопроцентное зрение восстанавливается в срок от одного месяца до года, если вы смирились с временным неудобством обхождения без очков, каждый день жуете проростки и делаете упражнения для глаз.Спустя несколько месяцев или раньше вы однажды с удивлением обнаружите, что резкость зрения значительно улучшилась. Потом заметите, что краски стали более сочными и яркими. Наконец, наступит день, когда окулист вам скажет, что у вас стопроцентное зрение.К проросткам можно добавлять любые приправы, орехи и добавки, кроме сладкого. Всякая тепловая обработка сведет полезные качества на нет. Жевать зерна нужно до тех пор, пока они не превратятся во рту в кашицу.В этом случае будет достигнут максимум эффекта. Если жевать вы не в состоянии, можно прокрутить проростки через мясорубку. В крайнем случае, можно делать настой из такого фарша и пить. Кстати, такой настой - это наилучший бальзам, какой только можно придумать, особенно для детей, вместо кипяченого (т.е. мертвого) молока.Небольшая чашка проростков вполне может заменить обед. Правда, жевать придется минут сорок. После проростков не ешьте и не пейте ничего в течение часа, дайте организму полностью насладиться целебными свойствами этого бальзама. Если у вас тяжелые заболевания, нужно есть как можно больше проростков, не смешивая за один прием с другой пищей.Ну и конечно, помимо пшеницы можно проращивать кукурузу, бобы, фасоль, горох (вместо обычного лучше брать маш или нут), сою, чечевицу и другие семена. Они также обладают целебными свойствами и очищают организм.Я приведу еще одну технологию проращивания крупных семян. Семена промыть проточной водой, поместить в емкость и залить так, чтобы вода была с верхом. Горох достаточно вымачивать двенадцать часов, фасоль подольше, а бобы не менее суток. Затем откинуть на дуршлаг, промыть водой, сверху накрыть мокрой марлей и поставить дуршлаг в темное место с доступом воздуха.Промывать проточной водой через каждые восемь часов. Длина ростков у бобов должна быть один-полтора сантиметра, у фасоли и гороха меньше. Их можно есть и в сыром виде, добавляя в салаты. А можно несколько минут отварить. Обычно сухие бобы варятся несколько часов, а пророщенные и очищенные от кожуры развариваются уже за три минуты. Видите разницу?

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