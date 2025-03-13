Активное использование соцсетей связали с бредовыми расстройствами

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саймона Фрейзера (Канада), выявило тесную связь между очень частым использованием социальных сетей и психическими расстройствами, связанными с бредом, включая нарциссизм и дисморфное расстройство тела. В исследовании, недавно опубликованном в BMC Psychiatry, систематически проанализирована вся доступная академическая литература, включая более 2500 публикаций по использованию социальных сетей и психическим расстройствам.Бредовые формы были наиболее распространенной формой психических расстройств среди пользователей социальных сетей.Бредовые расстройства — это группа патологических процессов, для которых характерно искаженное представление о реальности, действительности. К этим расстройствам относятся нарциссическое расстройство личности (бред величия), бред влюбленности в знаменитость, дисморфическое расстройство тела (неадекватные представления о дефектах тела), анорексия (бредовые представления о размере тела).«Социальные сети создают условия, в которых искаженное восприятие реальности легче формируется и поддерживается», — говорит Бернард Креспи, профессор биологических наук, исследователь в области эволюционной генетики и психологии в Университете Саймона Фрейзера.По словам авторов, сами по себе социальные сети не проблема, но виртуальные миры в сочетании с социальной изоляцией в «реальной жизни» создают условия, в которых человек может поддерживать иллюзорное представление о своей личности. Хотя социальные сети имеют положительные стороны благодаря — помогают создавать сообщества и налаживать связи между людьми, — люди с уязвимой психикой оказываются в зоне риска из-за чрезмерного использования соцсетей.Ученые также отмечают, что многие популярные приложения и платформы поддерживают и усиливают бредовые состояния, позволяя пользователям представлять себя в самопровозглашенных, но недостоверных обликах. Глубокое различие между онлайн- и личным социальным взаимодействием, где люди с большей вероятностью столкнутся с реальной проверкой своих бредовых представлений, усугубляет отклонения от психического состояния.Исследование приходит к выводу, что людям с подобными расстройствами следует сократить использование социальных сетей. Также необходимо искать пути сделать онлайн-взаимодействия более связанными с реальной жизнью.

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