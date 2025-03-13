Подвержены все: почему весеннее обострение отнюдь не миф

Понятие «весеннее обострение» подразумевает ухудшение психических негативных симптомов, которые могут возникать как при диагностированных расстройствах психики, так и у вполне здоровых людей.Повышенная тревожность, перепады настроения, усталость, избыточная раздражительность, — их возникновение весной замечают многие люди. Весеннее обострение психических расстройств отнюдь не миф, а реальное явление, которое подтверждается как врачебной практикой, так и научными исследованиями, о чем в беседе с MedikForum.ru сообщил психиатр Михаил Каштанов. По его словам, подобному обострению в это время года чаще бывают подвержены люди с уже диагностированными психическими заболеваниями (включая депрессию, биполярное расстройство, шизофрению или тревожные расстройства)). Однако сезонные изменения могут влиять и на эмоциональное состояние здоровых людей, вызывая временные нарушения.Что вызывает весеннее обострение?Причины весеннего обострения связаны с комплексом факторов, которые влияют на организм и психику. Например, весной происходит увеличение продолжительности светового дня, что влияет на выработку мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона радости). У некоторых людей это провоцирует сбои циркадных ритмов и эмоциональную нестабильность.Кроме того, перестройка организма весной затрагивает эндокринную систему. Колебания уровня гормонов (например, гормона стресса кортизола) могут усиливать тревожность и раздражительность.Также весной часто меняется погода: возникающие перепады температуры, атмосферного давления и влажности могут влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями или склонностью к метеозависимости. Вдобавок на это время года приходится всплеск социальной активности после зимнего «затишья», что способствует увеличению умственной и информационной нагрузки — организм может реагировать на это стрессовыми реакциями, которые тоже способствуют появлению неблагополучных симптомов.Кто подвержен весеннему обострению?Практически все. Даже те, кто обычно не сталкивается с подобными проблемами.Люди с психическими расстройствами.У пациентов с депрессией, биполярным расстройством, шизофренией или тревожными расстройствами весной часто наблюдается ухудшение симптомов.При депрессии усиливаются чувства тоски и апатии;При биполярном расстройстве учащаются перепады настроения;При шизофрении могут обостриться галлюцинации или бред.Здоровые люди.У них весной возможны временные эмоциональные нарушения:Повышенная утомляемость, истощение;Раздражительность;Тревожность;Нарушения сна.Как проявляется весеннее обострение?Симптомы весеннего обострения могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека и наличия психических заболеваний.Вот их наиболее распространенные проявления:Перепады настроения;Повышенная раздражительность;Чувство тревоги или беспокойства.Усталость и сонливость;Головные боли;Нарушения сна;Когнитивные нарушения: проблемы с концентрацией, ухудшение памяти;Обострение симптомов психических заболеваний, включая усиление депрессивных или маниакальных состояний, появление навязчивых мыслей или страхов.Чтобы справиться с весенним обострением, важно уделять внимание своему образу жизни: правильно питаться, достаточно спать, заниматься спортом и избегать стрессов. Если симптомы становятся слишком тяжелыми, не стоит тянуть с визитом к специалисту.

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