Подвержены все: почему весеннее обострение отнюдь не миф
Повышенная тревожность, перепады настроения, усталость, избыточная раздражительность, — их возникновение весной замечают многие люди. Весеннее обострение психических расстройств отнюдь не миф, а реальное явление, которое подтверждается как врачебной практикой, так и научными исследованиями, о чем в беседе с MedikForum.ru сообщил психиатр Михаил Каштанов. По его словам, подобному обострению в это время года чаще бывают подвержены люди с уже диагностированными психическими заболеваниями (включая депрессию, биполярное расстройство, шизофрению или тревожные расстройства)). Однако сезонные изменения могут влиять и на эмоциональное состояние здоровых людей, вызывая временные нарушения.
Что вызывает весеннее обострение?
Причины весеннего обострения связаны с комплексом факторов, которые влияют на организм и психику. Например, весной происходит увеличение продолжительности светового дня, что влияет на выработку мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона радости). У некоторых людей это провоцирует сбои циркадных ритмов и эмоциональную нестабильность.
Кроме того, перестройка организма весной затрагивает эндокринную систему. Колебания уровня гормонов (например, гормона стресса кортизола) могут усиливать тревожность и раздражительность.
Также весной часто меняется погода: возникающие перепады температуры, атмосферного давления и влажности могут влиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями или склонностью к метеозависимости. Вдобавок на это время года приходится всплеск социальной активности после зимнего «затишья», что способствует увеличению умственной и информационной нагрузки — организм может реагировать на это стрессовыми реакциями, которые тоже способствуют появлению неблагополучных симптомов.
Кто подвержен весеннему обострению?
Практически все. Даже те, кто обычно не сталкивается с подобными проблемами.
Люди с психическими расстройствами.У пациентов с депрессией, биполярным расстройством, шизофренией или тревожными расстройствами весной часто наблюдается ухудшение симптомов.
При депрессии усиливаются чувства тоски и апатии;
При биполярном расстройстве учащаются перепады настроения;
При шизофрении могут обостриться галлюцинации или бред.
Здоровые люди.У них весной возможны временные эмоциональные нарушения:
Повышенная утомляемость, истощение;
Раздражительность;
Тревожность;
Нарушения сна.
Как проявляется весеннее обострение?
Симптомы весеннего обострения могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека и наличия психических заболеваний.
Вот их наиболее распространенные проявления:
Перепады настроения;
Повышенная раздражительность;
Чувство тревоги или беспокойства.
Усталость и сонливость;
Головные боли;
Нарушения сна;
Когнитивные нарушения: проблемы с концентрацией, ухудшение памяти;
Обострение симптомов психических заболеваний, включая усиление депрессивных или маниакальных состояний, появление навязчивых мыслей или страхов.
Чтобы справиться с весенним обострением, важно уделять внимание своему образу жизни: правильно питаться, достаточно спать, заниматься спортом и избегать стрессов. Если симптомы становятся слишком тяжелыми, не стоит тянуть с визитом к специалисту.
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