BPJ: раскрыт необычный механизм объединения сердечных клеток в эмбрионе

Международная группа ученых из Сингапура и Великобритании обнаружила неизвестный механизм, с помощью которого клетки сердца находят друг друга и соединяются в процессе развития эмбриона.У людей и плодовых мушек сердце формируется из двух отдельных групп клеток, которые изначально находятся далеко друг от друга. По мере развития эти клетки перемещаются навстречу, чтобы соединиться в трубчатую структуру, которая станет сердцем. Однако для успешного формирования органа клетки должны точно «найти» друг друга и соединиться с правильным партнером.Ведущий автор исследования Тимоти Сондерс объяснил, что клетки сердца используют специальные выступы, называемые филоподиями, чтобы «зондировать» окружающее пространство и находить подходящие клетки. Если клетки оказываются несовместимыми, молекулярные механизмы разъединяют их, давая шанс найти правильную пару.Ученые разработали математическую модель, которая объясняет, как клетки находят стабильность, балансируя между силами сцепления (адгезии) и своей способностью к деформации (эластичностью). Эта модель успешно предсказала, как клетки будут взаимодействовать в эмбрионах плодовых мушек с генетическими мутациями, что подтвердило ее точность.Исследование также показало, что подобные процессы могут быть важны для других биологических систем, таких как формирование нейронных связей или развитие лица. Например, ошибки в сопоставлении клеток могут привести к таким состояниям, как заячья губа.Открытие способствует пониманию развития органов и может помочь в разработке методов лечения врожденных пороков сердца и других заболеваний.

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