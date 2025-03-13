BMJ Open: аквааэробика способствует снижению веса у взрослых с ожирением

Занятия аквааэробикой в течение 10 и более недель подряд могут уменьшить объем талии и способствовать снижению веса, говорится в объединенном анализе данных имеющихся доказательств, опубликованном в журнале открытого доступа BMJ Open.Анализ показывает, что этот тип упражнений особенно эффективен для женщин с избыточным весом/ожирением и людей старше 45 лет.Глобальные оценки на 2022 год показывают, что более 43% взрослых во всем мире имеют избыточный вес, а 504 миллиона женщин и 374 миллиона мужчин страдают ожирением, отмечают исследователи, добавляя, что ожирение является причиной примерно 2,8 миллиона смертей каждый год.Исследователи объясняют, что плавучесть воды помогает снизить травмы суставов, обычно связанные с упражнениями на суше у людей с избыточным весом или ожирением. И хотя водная/аквааэробика рекомендуется для снижения веса в этой группе, неясно, какое именно влияние этот тип упражнений оказывает на состав тела, особенно на центральное ожирение.Чтобы это выяснить, ученые изучили базы данных исследований в поисках соответствующих исследований, опубликованных до конца 2021 года, в которых водная/аквааэробика сравнивалась с другими видами упражнений или без них среди взрослых с избыточным весом или ожирением, определяемым по ИМТ не менее 30.Результаты 10 клинических испытаний, в которых 286 участников (возрастной диапазон от 20 до 70 лет) были случайным образом распределены по вмешательствам, были включены в объединенный анализ данных. Испытания проводились в Малайзии, Бразилии, Индии, США и Нидерландах.Типы водных упражнений включали аэробику, зумбу, йогу и бег трусцой в течение периодов от 6 до 12 недель во всех включенных испытаниях. Частота упражнений в основном составляла два или три раза в неделю, большинство сеансов длились 60 минут.Анализ показал, что водная/аквааэробика оказалась эффективной для снижения общего веса в среднем почти на 3 кг и уменьшения окружности талии на 3 см у участников, страдающих ожирением или избыточным весом.В данную работу было включено в общей сложности 10 исследований с участием 286 лиц с ожирением или избыточным весом, при этом не проводилось дополнительных различий между лицами с ожирением или избыточным весом.Однако занятия водной/аквааэробикой не были связаны со снижением ИМТ, процентного содержания жира в организме, жировой ткани, выпуклости живота (соотношение талии и бедер) или окружности бедер.Дальнейший подробный анализ результатов показал, что периоды упражнений продолжительностью более 10 недель значительно снизили массу тела более чем на 3 кг и окружность талии почти на 3 см у женщин и лиц в возрасте 45 лет и старше.Результаты данного исследования указывают лишь на то, что занятия аквааэробикой способствуют уменьшению окружности талии как у мужчин, так и у женщин, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, можно ли уменьшить окружность талии до нормальных значений у взрослых мужчин и женщин.Было получено мало доказательств какого-либо воздействия на состав тела мужчин (хотя в испытаниях участвовало лишь небольшое количество мужчин), в том числе и лиц моложе 45 лет.Качество доказательств для каждого результата оценивалось с использованием системы GRADE, которая оценивает достоверность доказательств в систематических обзорах и других синтезах доказательств.Это свидетельствует о том, что качество доказательств было средним для массы тела и окружности талии; низким для ИМТ, мышечной массы, жировой массы, соотношения талии и бедер и окружности бедер; и очень низким для процента жира в организме, в первую очередь из-за небольшого числа участников, у которых это оценивалось, а также из-за того, что дизайн и методология включенных исследований значительно различались.И исследователи признают различные ограничения своих результатов. Рассматривались только исследования, опубликованные на английском языке, и некоторые из них включали короткие (6 недель) периоды вмешательства и/или небольшое количество участников.Но они предполагают, что «умеренная достоверность доказательств в отношении массы тела и окружности талии поддерживает использование аквааэробики в качестве эффективного вмешательства для снижения общей массы тела и центрального ожирения, которые являются критическими факторами в управлении рисками для здоровья, связанными с ожирением».«Будущие исследования должны быть направлены на устранение этих ограничений путем проведения более крупных, хорошо спланированных [рандомизированных контролируемых испытаний] со стандартизированными методиками и разнообразными популяциями. Кроме того, изучение долгосрочных эффектов [аквааэробики] и сравнение ее эффективности с другими видами упражнений даст ценную информацию», - резюмировали авторы исследования.

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