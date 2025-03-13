Пластиковые контейнеры в микроволновке увеличивают риск деменции
Исследования, на которые ссылается доктор Фабиано, демонстрируют, что разогрев пищи в пластиковых емкостях способствует накоплению микро- и нанопластиковых частиц в головном мозге человека. Особенно тревожным является сравнительный анализ: у людей без нейродегенеративных заболеваний мозг содержит примерно столовую ложку частиц пластика, тогда как у пациентов с диагностированной деменцией этот показатель превышает норму в три-пять раз.
Негативное воздействие микропластика не ограничивается мозгом. По словам Фабиано, частицы пластика также повреждают микробиом кишечника, печень, почки и сердечно-сосудистую систему. Такое комплексное воздействие существенно повышает вероятность развития онкологических заболеваний, сердечных приступов и образования тромбов.
Терапевт Брэндон Луу подробно объяснил механизм попадания пластика в организм. При нагревании пластиковых контейнеров в микроволновке происходит интенсивное выделение микро- и нанопластиковых частиц в воздух. Эти частицы проникают в пищу, а затем вместе с ней — в организм человека. По мнению доктора Луу, простая замена пластиковых контейнеров на стеклянную или металлическую посуду может стать эффективной мерой профилактики деменции и других заболеваний, связанных с накоплением пластика в организме.
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