Врач Вайцнер раскрыла связь между болезнями десен и деменцией

Крепкие десны — блестящий ум! Исследования показывают, что болезни десен имеют более серьезные последствия, чем мы думали. Подробнее об этом рассказала стоматолог.Появляется все больше исследований, показывающих, что болезни десен, потеря зубов, нарушения прикуса и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава приводят к ухудшению когнитивных функций человека: страдают память и умственные способности, что в итоге может стать причиной инвалидности.Выводами ученых о связи состояния полости рта и когнитивных функций поделилась к. м. н., доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии НОИ МИС им. А. И. Евдокимова Российского университета медицины, врач-стоматолог, хирург-пародонтолог Елена Вайцнер.Болезни десенПародонт — это комплекс тканей, которые удерживают зуб на своем месте. В него входят десны, связка зуба, а также те ткани, которые расположены между цементом корня и альвеолой челюсти. Кстати, костная ткань — тоже часть пародонта. Воспалительные заболевания пародонта, такие как гингивит и пародонтит, встречаются часто, после 40 лет регистрируются практически у 100% людей.Гингивит можно назвать начальной формой воспаления. Заболевание полностью обратимое при условии лечения и выполнения рекомендаций врача. В патологический процесс вовлекаются десны, но зубодесневая связка не страдает.Но если не лечиться, то воспаление прогрессирует и переходит в пародонтит. В процесс вовлекаются не только мягкие ткани, но и костная ткань. Это серьезная патология, которая связана с рассасыванием костной ткани, опущением уровня мягких тканей (рецессия десны), формированиеи глубоких зубодесневых карманов и скоплением гноя в них. На поздних стадиях развития болезни присоединяется подвижность зубов, вплоть до их выпадения. Именно с пародонтитом связывают тяжелые последствия не только для полости рта, но и для всего организма.Что такое деменцияЭто собирательный термин для синдрома, который характеризуется нарушением памяти, мышления и социальных навыков, затрудняющих повседневную жизнь. Наиболее распространенная форма деменции — это болезнь Альцгеймера.Патология развивается медленно и на начальных этапах трудно поддается диагностике. Сначала теряется способность абстрактно мыслить, ориентироваться в пространстве (если место незнакомо), страдает кратковременная память. Постепенно прослеживаются изменения личности: человек становится замкнутым, агрессивным. По мере прогрессирования болезни нарушается функция самообслуживания. Деменция может привести к полному распаду личности.Развитие синдрома традиционно связывают с нарушением питания тканей головного мозга. Из-за кислородного голодания нарушаются функции некоторых отделов. Казалось бы, при чем здесь болезни десен и как они нарушают питание мозга? Но связь есть.Как болезни десен влияют на мозгНедавние исследования показывают, что воспалительные процессы в организме оказывают влияние на здоровье мозга. Бактерии, вызывающие заболевания десен, выделяют токсины, которые попадают в кровоток и достигают головного мозга. Это может вызывать повреждение нейронов, что, в свою очередь, способствует развитию деменции.Одно из исследований, проведенных в 2019 году, обнаружило, что у людей с пародонтитом риск развития деменции увеличивается на 23%. Ученые предполагают, что хроническое воспаление, вызванное инфекциями в полости рта, способствует образованию бета-амилоидных бляшек. Как раз формирование этого амилоидного белка приводит к повреждению клеток головного мозга и вызывает болезнь Альцгеймера с характерными симптомами.Еще один важный механизмПародонтит — заболевание, которое может стать причиной потери зубов, нарушения жевательной функции. Учеными из Японии доказано, что чем больше зубов в полости рта отсутствует, тем выше риск развития деменции. А причина — нарушение кровоснабжения головного мозга, то есть кислородное голодание, что связано с нарушением функции крупных сосудов, питающих головной мозг.Несмотря на то что пародонтит невозможно вылечить полностью, его удается контролировать, добиться стойкой ремиссии. Восстановление утраченных зубов не только снижает риски развития деменции, но и входит в комплексное лечение подобных состояний.Как поможет стоматологСвязь между заболеваниями десен и деменцией подчеркивает важность заботы о здоровье полости рта. Понимание этой взаимосвязи может помочь не только в профилактике стоматологических заболеваний, но и в снижении риска развития серьезных когнитивных нарушений.Лечением болезней десен занимается стоматолог-пародонтолог. В зависимости от клинической ситуации врач предложит комплекс консервативных методов лечения. В первую очередь — нормализацию и улучшение гигиены полости рта. Нормализация индивидуальной гигиены, проведение профессиональных процедур помогают контролировать заболевание. Многие пациенты отмечают, что после лечения стали более внимательными и в 100% случаев нормализовался сон. А полноценный отдых — важная часть контроля деменции и сдерживания ее прогрессирования.

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