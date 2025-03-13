Врач Вайцнер раскрыла связь между болезнями десен и деменцией
Появляется все больше исследований, показывающих, что болезни десен, потеря зубов, нарушения прикуса и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава приводят к ухудшению когнитивных функций человека: страдают память и умственные способности, что в итоге может стать причиной инвалидности.
Выводами ученых о связи состояния полости рта и когнитивных функций поделилась к. м. н., доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии НОИ МИС им. А. И. Евдокимова Российского университета медицины, врач-стоматолог, хирург-пародонтолог Елена Вайцнер.
Болезни десен
Пародонт — это комплекс тканей, которые удерживают зуб на своем месте. В него входят десны, связка зуба, а также те ткани, которые расположены между цементом корня и альвеолой челюсти. Кстати, костная ткань — тоже часть пародонта. Воспалительные заболевания пародонта, такие как гингивит и пародонтит, встречаются часто, после 40 лет регистрируются практически у 100% людей.
Гингивит можно назвать начальной формой воспаления. Заболевание полностью обратимое при условии лечения и выполнения рекомендаций врача. В патологический процесс вовлекаются десны, но зубодесневая связка не страдает.
Но если не лечиться, то воспаление прогрессирует и переходит в пародонтит. В процесс вовлекаются не только мягкие ткани, но и костная ткань. Это серьезная патология, которая связана с рассасыванием костной ткани, опущением уровня мягких тканей (рецессия десны), формированиеи глубоких зубодесневых карманов и скоплением гноя в них. На поздних стадиях развития болезни присоединяется подвижность зубов, вплоть до их выпадения. Именно с пародонтитом связывают тяжелые последствия не только для полости рта, но и для всего организма.
Что такое деменция
Это собирательный термин для синдрома, который характеризуется нарушением памяти, мышления и социальных навыков, затрудняющих повседневную жизнь. Наиболее распространенная форма деменции — это болезнь Альцгеймера.
Патология развивается медленно и на начальных этапах трудно поддается диагностике. Сначала теряется способность абстрактно мыслить, ориентироваться в пространстве (если место незнакомо), страдает кратковременная память. Постепенно прослеживаются изменения личности: человек становится замкнутым, агрессивным. По мере прогрессирования болезни нарушается функция самообслуживания. Деменция может привести к полному распаду личности.
Развитие синдрома традиционно связывают с нарушением питания тканей головного мозга. Из-за кислородного голодания нарушаются функции некоторых отделов. Казалось бы, при чем здесь болезни десен и как они нарушают питание мозга? Но связь есть.
Как болезни десен влияют на мозг
Недавние исследования показывают, что воспалительные процессы в организме оказывают влияние на здоровье мозга. Бактерии, вызывающие заболевания десен, выделяют токсины, которые попадают в кровоток и достигают головного мозга. Это может вызывать повреждение нейронов, что, в свою очередь, способствует развитию деменции.
Одно из исследований, проведенных в 2019 году, обнаружило, что у людей с пародонтитом риск развития деменции увеличивается на 23%. Ученые предполагают, что хроническое воспаление, вызванное инфекциями в полости рта, способствует образованию бета-амилоидных бляшек. Как раз формирование этого амилоидного белка приводит к повреждению клеток головного мозга и вызывает болезнь Альцгеймера с характерными симптомами.
Еще один важный механизм
Пародонтит — заболевание, которое может стать причиной потери зубов, нарушения жевательной функции. Учеными из Японии доказано, что чем больше зубов в полости рта отсутствует, тем выше риск развития деменции. А причина — нарушение кровоснабжения головного мозга, то есть кислородное голодание, что связано с нарушением функции крупных сосудов, питающих головной мозг.
Несмотря на то что пародонтит невозможно вылечить полностью, его удается контролировать, добиться стойкой ремиссии. Восстановление утраченных зубов не только снижает риски развития деменции, но и входит в комплексное лечение подобных состояний.
Как поможет стоматолог
Связь между заболеваниями десен и деменцией подчеркивает важность заботы о здоровье полости рта. Понимание этой взаимосвязи может помочь не только в профилактике стоматологических заболеваний, но и в снижении риска развития серьезных когнитивных нарушений.
Лечением болезней десен занимается стоматолог-пародонтолог. В зависимости от клинической ситуации врач предложит комплекс консервативных методов лечения. В первую очередь — нормализацию и улучшение гигиены полости рта. Нормализация индивидуальной гигиены, проведение профессиональных процедур помогают контролировать заболевание. Многие пациенты отмечают, что после лечения стали более внимательными и в 100% случаев нормализовался сон. А полноценный отдых — важная часть контроля деменции и сдерживания ее прогрессирования.
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