Моцарелла, фета и не только: названы лучшие сыры для похудения

При соблюдении низкокалорийной диеты сыр даст вам чувство сытости. И вот какие его виды лучше всего помогают при снижении веса.Творог. В нём много белка, поэтому его обычно рекомендуют есть тем, кто хочет похудеть. В одной порции 1% творога — около 28 г белка. Это гораздо больше, чем во многих других сырах.Сыр моцарелла. Он довольно низкокалорийный и содержит много белка. В 28 г моцареллы — примерно 6 г белка и 85 калорий.Сыр фета. Из 28 г этого сыра вы получите 75 калорий, 6 г жира, 4 г белка. В нём меньше калорий и жира, чем во многих других сортах.Швейцарский сыр. 28 г этого сыра дадут вам 8 г белка. Это делает его хорошим выбором для снижения веса.Сыр рикотта. Это хороший источник белка. Одна порция рикотты из цельного молока объёмом ? стакана содержит 186 калорий, 13 г жира, 9 г белка.

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