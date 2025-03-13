Стираем морщины и открываем глаза: упражнение 2 в 1 от Мамады Йошико
Мамада Йошико из Японии разработала уникальное упражнение 2 в 1 для верхней части лица. Выполняя несколько простых действий, удается одновременно воздействовать на мышцы лба, висков, бровей, глаз и век. Упражнение стимулирует и подтягивает наиболее важные зоны лица.
Как сохранить молодость в любом возрасте
Для этого достаточно регулярно выполнять следующие действия:
1. Ко лбу приложить ладони и немного натянуть мышцы по направлению от центра к вискам, чтобы кожа под ладонями не была сморщенной, а брови расправились. Главное не переусердствовать.
2. Раскрыть глаза максимально широко, чтобы веки тянулись вверх, а нижняя часть глаз к щекам.
3. Направить взгляд в правую сторону и медленно перемещать влево, словно описывая полукруг.
4. Вернуться взглядом к исходной левой точке, посмотреть вверх в сторону левого виска и задержаться в таком положении на 5 секунд, затем посмотреть прямо перед собой и постараться расслабиться.
5. Выполнить аналогичное действие, но с другой стороны. То есть изначально направить взгляд вправо по направлению к правому виску, задержаться на несколько секунд, затем посмотреть прямо и расслабиться.
При правильном выполнении упражнения будет ощущаться натяжение мышц лба и висков. Для каждой стороны нужно сделать по 2-3 подхода.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://econet.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий