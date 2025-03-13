Назван более точный и правильный метод измерения артериального давления

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что повышенное артериальное давление, измеренное в положении лежа, существенно увеличивает вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых проблем и преждевременной смерти. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology, демонстрирует, что даже пациенты с нормальным давлением в положении сидя могут подвергаться значительному риску, если показатели меняются при переходе в горизонтальное положение.Масштабное исследование охватило 11 369 участников, средний возраст которых составил 53,9 года. Большинство испытуемых (55,7%) были женщинами. Ключевой особенностью работы стало то, что все участники на начальном этапе не имели диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, что позволило ученым проследить развитие патологий с нуля.Результаты наблюдений оказались весьма показательными: среди людей, чье давление в положении сидя находилось в пределах нормы, у 16,4% обнаружилась гипертензия в положении лежа. Параллельно с этим, 73,5% участников с повышенным давлением в сидячем положении также демонстрировали высокие показатели в положении лежа.Долгосрочное наблюдение за участниками в течение 25 лет выявило тревожную тенденцию: гипертензия в положении лежа увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 60%, вероятность возникновения сердечной недостаточности возрастает на 83%, а риск инсульта — на 86%. Особенно впечатляющим оказался показатель смертности от ишемической болезни сердца, который увеличивался более чем в два раза. Общая вероятность смертельного исхода возрастала на 43% независимо от показателей давления в положении сидя.Исследователи пришли к выводу, что пациенты с гипертензией исключительно в положении лежа сталкиваются с теми же угрозами для здоровья, что и люди с повышенным давлением в обоих положениях. Примечательно, что риски у этой группы оказались значительно выше по сравнению с теми, у кого наблюдалась только сидячая гипертензия. Единственным исключением стали случаи фатальной ишемической болезни сердца, где показатели были сопоставимы.Один из авторов исследования подчеркнул необходимость пересмотра существующих подходов к измерению артериального давления. Традиционная методика, предполагающая измерение только в положении сидя, может приводить к существенной недооценке фактических рисков для пациентов. Артериальное давление в положении лежа должно рассматриваться как самостоятельный и важный индикатор потенциальных сердечно-сосудистых проблем.Полученные данные могут иметь серьезное значение для клинической практики, поскольку требуют пересмотра стандартных протоколов диагностики гипертензии и оценки сердечно-сосудистых рисков у пациентов разных возрастных групп.

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