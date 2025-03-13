Кардиолог Арланова рассказала о возможных предвестниках инсульта

Инсульт остаётся одной из ведущих причин смертности в мире, занимая третье место среди факторов, приводящих к летальному исходу. Об этом рассказала кардиолог клиники La Salute Арина Арланова, акцентировав внимание на признаках, которые могут предшествовать развитию этого опасного состояния.По словам специалиста, внезапное нарушение мозгового кровообращения не всегда происходит без предупреждения. У каждого четвёртого пациента, перенёсшего инсульт, ранее наблюдались тревожные симптомы, указывающие на риск его возникновения. Эти признаки связаны с так называемыми транзиторными ишемическими атаками (ТИА), которые также называют микроинсультами.Арланова подчеркнула, что симптомы ТИА схожи с признаками полноценного инсульта, но имеют кратковременный характер. Такие проявления, как внезапное головокружение, кратковременное онемение конечностей, скачки артериального давления, проблемы с речью и зрением могут пройти самостоятельно или после незначительной медикаментозной коррекции. Именно эта мимолётность делает ТИА особенно опасными: многие пациенты не придают значения таким эпизодам, полагая, что состояние нормализовалось без последствий.Однако перенесённые транзиторные ишемические атаки существенно увеличивают риск развития инсульта в течение последующих дней и даже лет. В связи с этим врач призвала не игнорировать подобные симптомы и при их возникновении своевременно обращаться за медицинской помощью. Ранняя диагностика и профилактика помогут снизить вероятность серьёзных осложнений и защитить мозговое кровообращение от катастрофических последствий.

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