Пищевые волокна и клетчатка: в чем разница?

Пищевые волокна и клетчатка — важные компоненты питания, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья. Однако многие люди путают эти понятия или считают их синонимами, что неправильно.Пищевые волокна — это общий термин, который включает в себя все компоненты растительной пищи, не перевариваемые ферментами человека. Такие неперевариваемые частицы делятся на два основных типа:Растворимые волокна: растворяются в воде, образуя гелеобразную субстанцию.Нерастворимые волокна: не растворяются в воде, но увеличивают объем стула.Клетчатка — это часть пищевых волокон, которая относится к нерастворимым. Она содержится в основном в оболочках растений, таких как кожура фруктов, овощей, злаков и бобовых. Таким образом, клетчатка является разновидностью пищевых волокон, но не все пищевые волокна являются клетчаткой, об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщила Василиса Пономарева.Почему пищевые волокна и клетчатку нужно употреблять ежедневноУлучшают пищеварение:Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, предотвращая запоры.Растворимые волокна способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, улучшая его микрофлору.Поддерживают сердечно-сосудистую систему:Растворимые волокна снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), связывая его и выводя из организма.Клетчатка помогает контролировать артериальное давление.Нормализуют уровень сахара в крови:Растворимые волокна замедляют всасывание сахара, что особенно полезно для людей с диабетом.Способствуют похудению:Пищевые волокна создают чувство сытости, уменьшая аппетит и помогая контролировать вес.Профилактируют рак:Некоторые исследования показывают, что пищевые волокна снижают риск развития рака толстой кишки.Источники пищевых волокон и клетчаткиРастворимые волокна:Овсяные хлопья, ячмень.Фрукты: яблоки, груши, цитрусовые.Овощи: морковь, брокколи.Бобовые: фасоль, чечевица, горох.Нерастворимая клетчатка:Цельнозерновые продукты: пшеничные отруби, коричневый рис, цельнозерновой хлеб.Овощи: капуста, сельдерей, кабачки.Орехи и семена: миндаль, семена льна.Как действуют пищевые волокна и клетчаткаПищевые волокна и клетчатка оказывают физическое воздействие (например, увеличивают объема стула), а также активизируют биохимических процессов (ферментацию, связывание веществ).Снижение риска рака толстой кишки:Клетчатка увеличивает объем стула и ускоряет его прохождение через кишечник, сокращая время контакта содержащихся в нем токсинов со слизистой оболочкой.Пищевые волокна ферментируются бактериями в кишечнике, образуя короткоцепочечные жирные кислоты (например, бутират), которые защищают клетки кишечника от повреждения и подавляют воспаление.Контроль артериального давления:Растворимые волокна связывают и выводят избыток натрия, что помогает снизить давление.Клетчатка улучшает состояние сосудов и снижает уровень холестерина, что также способствует нормализации давления.Стимуляция пищеварения:Нерастворимая клетчатка делает стул более объемным и рыхлым, что обеспечивает его лучшее продвижение и выведение, тем самым предотвращаются запоры.Растворимые волокна питают полезные бактерии пищеварительного тракта, которые выделяют вещества, улучшающие состояние его слизистой и его функционирование.Снижение уровня холестерина:Растворимые волокна (например, пектин) связывают холестерин в кишечнике и выводят его из организма.Контроль уровня сахара в крови:Растворимые волокна замедляют всасывание глюкозы в кишечнике, предотвращая резкие скачки сахара.Как правильно употреблять пищевые волокна и клетчаткуИх количество в рационе нужно увеличивать постепенно. Резкое увеличение потребления клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт, поэтому начинать нужно с небольших порций, постепенно увеличивая их.Пить больше воды. Клетчатка впитывает воду, поэтому важно пить достаточное количество жидкости (1,5–2 литра в день).Сочетать разные источники. В рационе должны присутствовать как растворимые, так и нерастворимые волокна для максимальной пользы.Есть овощи и фрукты с кожурой. Кожура содержит много клетчатки (часто гораздо больше, чем мякоть плодов).Есть цельнозерновые продукты. Белый хлеб и макароны лучше заменить цельнозерновыми, белый рис — бурым или другим рисом в оболочке.Рекомендуемая нормаВзрослым рекомендуется употреблять 25–30 граммов пищевых волокон в день.Цельнозерновые продукты:Овсянка (1 чашка, вареная): 4 грамма.Коричневый рис (1 чашка, вареный): 3,5 грамма.Цельнозерновой хлеб (1 ломтик): 2 грамма.Овощи:Брокколи (1 чашка, вареная): 5 граммов.Морковь (1 чашка, сырая): 3,5 грамма.Брюссельская капуста (1 чашка, вареная): 4 грамма.Шпинат (1 чашка, вареный): 4 грамма.ФруктыЯблоко (1 среднее, с кожурой): 4,5 грамма.Груша (1 средняя, с кожурой): 5,5 грамма.Авокадо (половина плода): 5 граммов.Апельсин (примерно 130–150 граммов): около 3–4 граммов.Бобовые:Чечевица (1 чашка, вареная): 15,5 грамма.Фасоль (1 чашка, вареная): 12–15 граммов.Нут (1 чашка, вареный): 12,5 грамма.Орехи и семена:Миндаль (30 граммов): 3,5 грамма.Семена льна (1 столовая ложка): 3 грамма.

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