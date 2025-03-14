Как замедлить старение: коллаген и другие питательные вещества, нужные после 50 лет

Продукты, богатые антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, белком, витаминами и минералами, помогают вам выглядеть моложе и улучшают общее самочувствие после 50 лет.Наш организм после 50 лет может претерпеть значительные изменения: в нем замедляется обмен веществ, снижается выработка коллагена, ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. Правильное питание может помочь замедлить процессы старения, продлить желанную моложавость — этому способствует получение некоторых питательных веществ, в частности, антиоксидантов. О том, какие продукты могут быть источником таких веществ, которые способствуют поддержанию здоровья и красоты после 50 лет, рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Антиоксиданты: защита от свободных радикалов.Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Антиоксидантные вещества нейтрализуют их действие, защищая кожу и внутренние органы.Что относится к антиоксидантам:Витамин С: стимулирует выработку коллагена, улучшает эластичность кожи и укрепляет иммунитет.Источники: цитрусовые (апельсины, лимоны), киви, болгарский перец, брокколи, шиповник.Витамин Е: защищает клеточные мембраны, предотвращает сухость кожи и улучшает ее текстуру.Источники: орехи (миндаль, фундук), семена подсолнечника, растительные масла (оливковое, подсолнечное), авокадо.Бета-каротин: предшественник витамина А, который улучшает состояние кожи и зрения.Источники: морковь, тыква, сладкий картофель, абрикосы, шпинат.Омега-3 жирные кислоты: здоровье кожи и суставовОмега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья кожи, уменьшении воспалений и укреплении сердечно-сосудистой системы. Они также помогают сохранить влагу в коже, предотвращая появление морщин.Источники: жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), льняное семя, грецкие орехи, chia-семена, рыбий жир.Коллаген и белок: основа молодости кожиПосле 50 лет выработка коллагена снижается, что приводит к потере упругости кожи и появлению морщин. Белок является строительным материалом для коллагена и мышц.Источники белка: яйца, курица, индейка, рыба, творог, бобовые (чечевица, фасоль), тофу.Продукты, стимулирующие выработку коллагена: костный бульон, цитрусовые, ягоды, орехи, зелень.Витамины группы В: энергия и красотаВитамины группы В поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, а также улучшают работу нервной системы.Витамин В7 (биотин): укрепляет волосы и ногти.Источники: яйца, орехи, семена, лосось, авокадо.Витамин В9 (фолиевая кислота): участвует в обновлении клеток.Источники: зелень (шпинат, петрушка), брокколи, спаржа, бобовые.Витамин В12: поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы.Источники: мясо, рыба, молочные продукты, яйца.Кальций и витамин D: крепкие кости и зубыПосле 50 лет риск остеопороза увеличивается, поэтому важно употреблять достаточное количество кальция и витамина D.Источники кальция: молочные продукты (творог, сыр, йогурт), кунжут, миндаль, брокколи.Источники витамина D: жирная рыба, яичные желтки, печень, а также солнечный свет.Цинк и селен: поддержка иммунитета и кожиЦинк и селен играют важную роль в восстановлении тканей, защите кожи от повреждений и укреплении иммунитета.Источники цинка: тыквенные семечки, морепродукты, говядина, орехи.Источники селена: бразильские орехи, чеснок, яйца, рыба.Полифенолы: природные антивозрастные соединенияПолифенолы защищают клетки от окислительного стресса и улучшают состояние кожи.Источники: зелёный чай, чёрный шоколад (содержание какао не менее 70%), ягоды (черника, малина, клюква), красное вино (в умеренных количествах).Вода: сохранение молодости кожиС возрастом кожа теряет влагу, поэтому важно поддерживать водный баланс. Ежедневно следует выпивать не менее 1,5 литров воды. Также полезны травяные чаи и вода с добавлением лимона или огурца.

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