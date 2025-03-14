Ученые выяснили: алкоголь полезен для холестерина, но есть нюанс

Новое исследование, проведенное учеными Гарвардского университета, показало, что умеренное употребление алкоголя может положительно влиять на уровень холестерина в крови.Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, основаны на анализе данных почти 58 тысяч взрослых японцев, которых наблюдали в течение года. Исследователи обнаружили, что те, кто начал употреблять алкоголь в умеренных количествах, снизили уровень «плохого» холестерина (LDL), а «хороший» холестерин (HDL) у них вырос.Холестерин — это жироподобное вещество в крови. LDL («плохой») может накапливаться в артериях, повышая риск сердечных заболеваний, а HDL («хороший») помогает убирать лишний холестерин, защищая сердце. В эксперименте те, кто пил до 1,5 напитков в день, снизили LDL на 0,85 мг/дл, а HDL вырос на 0,58 мг/дл. У тех, кто пил больше (3+ напитка), эффект был сильнее: LDL упал на 7,44 мг/дл, а HDL поднялся на 6,12 мг/дл. Напротив, у бросивших пить LDL рос, а HDL падал.Исследователи подчеркивают, что это не призыв начинать пить. Алкоголь связан с рисками: от травм до рака.

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