Булькающие звуки при поворотах тела: стоит ли их опасаться?

Булькающие звуки, возникающие при поворотах тела, могут вызывать беспокойство, — но насколько они в действительности могут быт опасными?

Булькающие звуки, которые возникают редко и не сопровождаются другими потенциально неблагополучными симптомами, обычно не требуют медицинского вмешательства и не представляют угрозы. В большинстве случаев такие звуки при поворотах тела бывают обусловлены естественными процессами, об этом сообщила терапевт Ирина Андреева.

Что может вызывать такие звуки?

Движение жидкости в желудке или кишечнике. После еды или питья в них могут оставаться жидкость и газы. При изменении положения тела эти вещества перемещаются, что вызывает булькающие звуки.

Движение воздуха в легких. В легких всегда присутствует небольшое количество жидкости (например, слизь). При глубоком вдохе или повороте тела воздух может проходить через эту жидкость, создавая булькающий звук.

Движение суставной жидкости. В суставах находится синовиальная жидкость, которая обеспечивает их подвижность. При резких движениях или поворотах тела эта жидкость может перемещаться, вызывая щелчки или булькающие звуки. Такие звуки могут быть слышны, например, в коленях, плечах или позвоночнике.

Движение лимфы. Лимфатическая система тоже может издавать звуки при изменении положения тела, особенно если человек до этого долго находился в одной позе.

Когда причина булькающих звуков — патология?

Если булькающие звуки сопровождаются неприятными или болезненными симптомами, это может указывать на наличие заболеваний или нарушений.

Вот их основные патологические причины:

Заболевания желудочно-кишечного тракта:

Синдром раздраженного кишечника (СРК): в его случае нарушается моторика кишечника, что может вызывать булькающие звуки, вздутие и дискомфорт в животе.
Дисбактериоз: при характерном для него нарушении микрофлоры кишечника вместе с бульканьем возникают повышенное газообразование, урчание.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): ей свойствен затек желудочного сока в пищевод, что может вызывать булькающий звук в груди.
Кишечная непроходимость: в редких случаях бульканье оказывается признаком частичной непроходимости кишечника (наряду с болью, тошнотой или длительным отсутствием дефекации).

Заболевания дыхательной системы:

Бронхит или пневмония: их отличает скопление слизи в бронхах или легких, что может вызывать булькающие звуки как при поворотах тела, так и при дыхании.
Плеврит: его сопровождает воспаление плевры (оболочки легких), при котором возможно скопление жидкости, что приводит к бульканью.
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких): при ее развитии нарушается проходимость дыхательных путей, что тоже вызывает необычные звуки.

Болезни сердца и сосудов:

Сердечная недостаточность: для нее свойственно скопление жидкости в легких, способствующее бульканью при дыхании.
Перикардит (воспаление сердечной оболочки): также иногда сопровождается скоплением жидкости в легких, что может вызывать звуки при движении.

Заболевания опорно-двигательного аппарата:

Грыжа межпозвоночного диска: при поворотах тела грыжа может сдавливать нервные корешки, вызывая необычные звуки и боль.

Другие причины:

Асцит (скопление жидкости в брюшной полости): при данном нарушении булькающие звуки бывают слышны при движении, а провоцировать его могут опасные патологии (например, цирроз).

Когда следует обратиться к врачу?

Звуки появляются регулярно и усиливаются;
Помимо них ощущается боль, дискомфорт или тяжесть в животе, груди или суставах;
Дополнительно появляются такие симптомы как тошнота, рвота, нарушение стула, одышка, кашель, отеки;
Наряду со звуками наблюдается потеря веса, слабость или повышенная утомляемость.

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