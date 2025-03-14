Много ест и не толстеет: чем это можно объяснить

Способность есть много, не набирая вес, зависит от множества факторов: генетики, уровня метаболизма, физической активности, гормонального фона и даже микробиома кишечника.Наверное, у всех среди знакомых найдется такой счастливчик, которому не нужно думать ни о каких диетах или ограничениях – он может позволить себе все, включая десерт, и при этом не поправится даже на килограмм. Как объяснить «волшебство», позволяющее есть столько, сколько хочется, не набирая лишний вес? Об этом поговорил с врачом-эндокринологом Антониной Гуреевой.ГенетикаПо словам эксперта, некоторые люди от природы имеют высокий уровень основного обмена веществ (базальный метаболизм). Это означает, что их организм сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Такое, например, может происходить из-за того, что в их теле содержится больше мышечной массы, которая требует больше энергии для своего поддержания.«Да, существует генетическая предрасположенность к худощавому телосложению, поскольку именно гены влияют на то, как организм перерабатывает и хранит жир. Например, у людей, которые не набирает вес, может быть «отключен» ген FTO, связанный с жироотложением».Особенности образа жизниОбъяснять неизменную худощавость могут следующие факторы.Высокая физическая активность. Люди, которые едят много, но не полнеют, часто ведут активный образ жизни. Они могут не заниматься спортом, но, к примеру, они много ходят пешком или просто очень подвижны в повседневной жизни, выполняют много дел, требующих физических усилий: занимаются домашней работой, играют с детьми, выгуливают животных, предпочитают активный отдых.Регулярные тренировки. У тех, кто регулярно занимается спортом, мышцы потребляют больше энергии в состоянии покоя (то есть, их тело сжигает калории, даже когда они просто лежат). Это позволяет им есть больше без риска набрать вес.Пищевые привычкиВот что влияет на способность оставаться стройным даже при хорошем аппетите.Качество пищи. Некоторые люди едят много, но их рацион состоит из низкокалорийных продуктов, таких как овощи, фрукты, белки или цельнозерновые продукты. Даже если в какие-то моменты они едят сладкое или что-то калорийное, это все равно компенсируется общим балансом рациона.Регулярное питание. Люди, которые едят часто, но небольшими порциями, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, что важно для хорошего метаболизма.Гормональные факторыОтсутствие лишнего веса при нормальном аппетите и питании могут объяснять гормоны.Высокий уровень гормонов щитовидной железы (гипертиреоз). В этом случае щитовидка функционирует в режиме повышенной активности, что ускоряет обмен веществ, а вместе с ним и процессы жиросжигания.Низкий уровень инсулина. У некоторых людей организм эффективно перерабатывает углеводы, не вызывая резких скачков инсулина, что снижает вероятность накопления жира – это врожденная особенность, обусловленная наследственностью.Психологические и поведенческие факторыОтсутствие стресса. Хронический стресс часто способствует набору веса из-за повышенного уровня кортизола. У людей, которые не испытывают стресса, этот механизм не активируется.Интуитивное питание. Некоторые люди едят не когда положено, а только когда они чувствуют голод. Таким образом, они избегают лишних перекусов и калорий, которые часто и приводят к полноте.Ошибки восприятия. В компании может казаться, что человек ест много, так как на него может влиять атмосфера события, но в обычной жизни его общее потребление калорий может быть весьма умеренным.Микробиом кишечникаОсобенности микрофлоры: иногда стройное телосложение при хорошем аппетите является признаком особого состав кишечного микробиома, который способствует эффективному перевариванию пищи и ускоренному метаболизму. Сегодня уже известно, что существуют кишечные бактерии, помогающие расщеплять сложные углеводы и жиры, не откладывая их в виде лишнего веса.Заболевания и медицинские причиныПаразиты. В редких случаях наличие паразитов в кишечнике приводить к тому, что человек ест много, но не набирает вес, так как питательные вещества поглощаются этими «гостями».Диабет 1 типа. При неконтролируемом диабете данного типа организм не может эффективно использовать глюкозу для производства энергии, так как в нем нарушена выработка инсулина (этот гормон действует как проводник, доставляя глюкозу к клеткам). В результате вместо глюкозы он использует жир (то есть, происходит кетоз). Характерная черта людей с таким диабетом – они ощущают повышенный аппетит, но остаются худощавыми несмотря на большие порции поглощаемой еды.Почему некоторые люди не полнеют даже когда едят сладкое?Компенсация калорий. Люди, которые едят сладкое, могут компенсировать это снижением калорийности других приёмов пищи.Эффективный метаболизм углеводов. У некоторых людей организм быстро перерабатывает углеводы, не откладывая их в виде жира.Генетическая устойчивость к инсулину. Она делает организм менее чувствительным к инсулину, что позволяет есть сладкое без резкого увеличения жировой массы.«Если вы не относитесь к таким людям, которые могут есть без ограничений, не стоит отчаиваться — важно сосредоточиться на сбалансированном питании, регулярной физической активности и здоровом образе жизни. Помните, что каждый организм уникален, у всех разная скорость обмена веществ, и это делает прямое сравнение необъективным».

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