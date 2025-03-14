Врачи назвали симптомы рака, на которые многие люди не обращают внимание

Рак почки входит в число десяти самых распространенных злокачественных опухолей, что делает его одной из значимых проблем современного здравоохранения. Во Всемирный день почки, который в этом году отмечался 13 марта, специалисты из НМИЦ онкологии Минздрава России напомнили о важности своевременной диагностики этого заболевания.На ранних стадиях рак почки зачастую протекает бессимптомно, что затрудняет его выявление. Заболевание может долгое время развиваться без явных признаков, поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Такие меры позволяют обнаружить патологию на начальном этапе, когда лечение наиболее эффективно. Важную роль играет и внимательное отношение человека к собственному здоровью, ведь ранняя диагностика может спасти жизнь.По данным онкологов, наибольшую предрасположенность к развитию рака почки имеют люди старше 60 лет, причём мужчины сталкиваются с этим диагнозом чаще, чем женщины. Существуют и другие факторы риска, среди которых выделяются избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, курение, длительное употребление обезболивающих препаратов, а также некоторые наследственные заболевания, такие как болезнь фон Гиппеля — Линдау, туберозный склероз и синдром Бёрта — Хога — Дьюба.Чтобы заподозрить наличие опухоли в почке, достаточно обратить внимание на ряд тревожных симптомов. К ним относятся повышенная утомляемость, лихорадка, необъяснимая потеря веса, появление крови в моче, боль в пояснице или в боках, а также обнаружение объёмного образования в области живота. При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно обратиться к специалисту — терапевту, нефрологу, урологу или онкологу.Процесс диагностики рака почки в большинстве случаев начинается с осмотра врача, анализа крови и мочи, а также ультразвукового исследования. Эти процедуры можно пройти в обычной поликлинике. Если результаты вызовут подозрения, пациента направят к онкологу для дальнейшего обследования, которое может включать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, морфологический анализ тканей или сцинтиграфию почек.Лечение рака почки, как правило, требует хирургического вмешательства. По словам Алексея Шевченко, заведующего отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Минздрава России, при раннем выявлении возможно проведение малоинвазивных операций — лапароскопических или роботических. Такие методы позволяют пациентам быстрее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни. При этом Олег Кит, генеральный директор центра, отмечает, что современная медицина достигла значительных успехов в борьбе с этим заболеванием: при ранней диагностике рак почки излечим в 90% случаев.Стоит отметить, что хотя чаще всего эта форма онкологии встречается у пожилых людей, она не обходит стороной и молодёжь. По словам врача-онколога Анастасии Проскряновой, на пациентов младше 54 лет приходится менее 9% случаев. Кроме того, существуют отдельные виды рака почки, такие как медуллярный рак, переходный рак и опухоль Вильмса, которые могут развиваться именно в молодом возрасте.

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